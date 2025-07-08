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Ekonomi

Yetim ve engelli muhtaç aylığı artırıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), yetim ve engelli muhtaç aylıklarının 6340 TL'den 7326 TL'ye yükseltildiğini duyurdu.

AA8 Temmuz 2025 Salı 13:50 - Güncelleme:
Yetim ve engelli muhtaç aylığı artırıldı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce (VGM) verilen yetim ve engelli muhtaç aylığı, 6 bin 340 liradan 7 bin 326 liraya yükseltildi.

VGM'den yapılan açıklamaya göre, hayırseverlerin vakfiyelerinde yer alan şartlar doğrultusunda tahsis edilen yetim ve engelli muhtaç aylıklarının yeni tutarları belirlendi.

En az yüzde 40 ve üzeri engellilik raporu bulunan muhtaç vatandaşlar ile anne ve babası hayatta olmayan ihtiyaç sahibi çocuklardan toplamda 6 bin 946 vatandaşın yararlandığı yetim ve engelli muhtaç aylığı, 6 bin 340 liradan 7 bin 326 liraya yükseltildi.

  • yetim aylığı
  • engelli destek
  • işitme engelliler yardımı
  • hasta maaşı
  • sürekli bakım
  • aile yardımı
  • sosyal destek
  • aylık artış
  • Vakıflar Genel Müdürlüğü
  • 7326 TL
  • destek programı.

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