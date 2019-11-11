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Yetkili servisler tek çatı altında toplanıyor

Vatandaşların beyaz eşyalarını çalan, eksik parça kullanan teknik servislerle ilgili şikayetler sonrası Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Servis Bilgi Sistemi Projesi ile servislerin bilgisi tek bir internet sitesinde toplanacak.

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tüketici ve firmalardan gelen şikayetler üzerine sahte yetkili servislere yönelik gerekli tedbirlerin alınması için Servis Bilgi Sistemi Projesi’ni (SERBİS) hayata geçireceklerini belirterek, yetkili servislere güvenilir tek bir kanaldan ulaşılabilecek yeni bir internet sitesi oluşturacaklarını bildirdi.  Pekcan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un, dayanıklı tüketim mallarının satış sonrası hizmeti verilmesi konusunu da düzenleme altına alarak tüketicilere koruma alanı sağladığını hatırlattı. İlgili mevzuat gereği üretici ve ithalatçıların Bakanlıkça onaylı yetkili servisler oluşturarak, tüketicilere satış sonrası hizmet sağladığına işaret eden Pekcan, son zamanlarda ortaya çıkan sahte yetkili servislerin  bu alanda önemli mağduriyetlere yol açtığına dikkati çekti.

ŞİKAYETLER ÇOĞALDI 

Pekcan, tüketicilerin, satış sonrası hizmet almak istediğinde genellikle internet üzerinden arama motorlarını kullanarak yetkili servis bulmaya çalıştığını  belirterek, zaman zaman firmaların logo ve markalarını kullanarak kendilerini yetkili servis gibi tanıtan sahte hizmet sağlayıcılarla muhatap olmak  durumunda kalan tüketicilerin dolandırıldıklarını söyledi. 

Bu tür sahte yetkili servislerle muhatap olan tüketicilerin hem düzgün bir şekilde satış sonrası hizmet alamadığını hem de fahiş fiyatlar ödemek zorunda kaldıklarını anlatan Pekcan, bazı durumlarda da ürünlerinin servise götürülmek  üzere evden alınmasına rağmen bir daha geri getirilmediğini söyledi. Gerek Bakanlığa gerekse Ticaret İl Müdürlüklerine, hem tüketicilerden hem de firmalardan bu yönde gelen şikayetlerin artması üzerine gerekli tedbirlerin alınması ve mağduriyetlerin giderilmesi için çalışma başlattıklarını dile getiren Pekcan, bu kapsamda kısa bir süre içinde SERBİS’i hayata geçireceklerini bildirdi. Pekcan, söz konusu proje ile firmaların yetkili servis istasyonu bilgilerinin internet ortamında güncel olarak yer almasını amaçladıklarını ifade etti. 

BİLGİLER BİR ARADA 

Pekcan şunları kaydetti: “Bu çerçevede yetkili servislerle ilgili yeni bir internet sitesi oluşturacağız. Site kullanıma açıldığında, tüketiciler firmaların güncel yetkili servis bilgilerine bu site üzerinden kolay ve doğru bir şekilde erişebilecek. Böylece sahte servislerin tüketicileri yanıltması ve mağdur etmesinin önüne geçeceğiz ve aynı zamanda firmaların ticari itibarlarıyla marka değerlerini de koruyacağız. Proje tamamlandığında, tüketicilerin, ürünlerle ilgili sorun yaşadığında firmaların yetkili servislerine arama motorları gibi doğru bilgiye ulaşmada sorun yaşayacağı platformlardan değil, güvenilir tek bir kanaldan doğru bir şekilde ulaşmalarını sağlayacağız.”     

YIL SONU AÇILIYOR 

Bakan Pekcan, Cumhurbaşkanlığı 180 Günlük İcraat Programı kapsamında sürdürülen projeye ilişkin sistem yazılım, kodlama ve tasarım aşamasının devam ettiğini belirterek, aralık ayının ikinci yarısında yazılım süreci ve sisteme veri girişlerinin tamamlanacağını, veri girişlerinin yapılması ve test aşaması  tamamlandıktan sonra da yıl sonu itibarıyla internet sitesinin vatandaşların  kullanıma açılacağını sözlerine ekledi.       

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