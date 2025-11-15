İSTANBUL 17°C / 9°C
  YHT hattı için geri sayım... 7 saatlik yol 3,5 saate düşecek
Ekonomi

YHT hattı için geri sayım... 7 saatlik yol 3,5 saate düşecek

Araçla 7 saat süren Ankara-İzmir arası seyahat süresini 3 saat 30 dakikaya düşürecek olan Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı projesi, 2027 yılında faaliyete geçerek hizmete sunulacak. Kütahya sınırları içerisinden geçecek olan hat, tamamlandığında şehri hem Ankara'ya hem de İzmir'e hızlı tren konforu ile bağlayacak.

15 Kasım 2025 Cumartesi 10:27
YHT hattı için geri sayım... 7 saatlik yol 3,5 saate düşecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımı sürdürülen ve 2027 yılında faaliyete geçerek hizmete sunulacak olan Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı projesi, Kütahya'nın ulaşım altyapısını güçlendirecek stratejik güzergâhlardan biri olarak dikkat çekiyor.

Kütahya sınırları içerisinden (Dumlupınar) geçecek olan hat, tamamlandığında şehri hem Ankara'ya hem de İzmir'e hızlı tren konforu ile bağlayacak.

Toplam 505 kilometrelik hatta yer alan Kütahya'nın Dumlupınar ilçesi başta olmak üzere bölgedeki tüm yerleşimlerin bu projeden önemli ulaşım avantajları elde edeceği öngörülüyor.

Hızlı tren hattının Kütahya'nın ekonomik, ticari ve sosyal hareketliliğini artırması bekleniyor.

Projenin öne çıkan detayları şöyle; Ankara-İzmir arası seyahat süresi 3 saat 30 dakikaya düşecek.

Hattın yıllık 13,3 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşıma kapasitesine ulaşması hedefleniyor. Çalışmalarda şu ana kadar yüzde 53 fiziksel gerçekleşme sağlandı. Toplam 4,5 milyar avroluk yatırım, bölgenin ulaşım altyapısını modern standartlara kavuşturacak.

Kütahya'nın jeopolitik konumuna güç katacak proje sayesinde şehrin turizm potansiyelinin artması, bölge ekonomisinin canlanması ve vatandaşların büyük metropollere daha hızlı erişebilmesi mümkün hale gelecek.

