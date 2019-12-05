YHT setlerinden ilki Ankara’ya ulaştı

Sevkiyata hazır hale getirilen tren seti, 2 Aralık’ta Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yaptı. İstanbul (Marmaray), Kocaeli ve Eskişehir’in ardından Ankara Marşandiz İstasyonu’na giriş yapan tren setinin gümrük işlemlerinin tamamlanmasıyla testlerine başlanacak. Test sürüşlerinin ardından 1 Şubat 2020’de hizmete alınması planlanan YHT setinin hangi hatta çalışacağı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın onayıyla gelecek günlerde netleşecek. Vatandaşlara konforlu seyahat sağlayacak YHT seti, son teknolojiyle üretildi. Yüzde 90’ı geri dönüştürülebilir malzemeden yapılan tren setinde, Türkiye’de faaliyet gösteren 5 Türk firmasınca üretilen 8 yerli parça kullanıldı.