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YHT setlerinden ilki Ankara’ya ulaştı

Almanya’da üretimi yapılan 12 YHT setinden ilki, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Kamuran Yazıcı başkanlığındaki heyet tarafından 14 Kasım’da Almanya’nın Düsseldorf kentindeki Siemens tesislerinde düzenlenen törenle teslim alındı.

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Sevkiyata hazır hale getirilen tren seti, 2 Aralık’ta Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yaptı. İstanbul (Marmaray), Kocaeli ve Eskişehir’in ardından Ankara Marşandiz İstasyonu’na giriş yapan tren setinin gümrük işlemlerinin tamamlanmasıyla testlerine başlanacak. Test sürüşlerinin ardından 1 Şubat 2020’de hizmete alınması planlanan YHT setinin hangi hatta çalışacağı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın onayıyla gelecek günlerde netleşecek. Vatandaşlara konforlu seyahat sağlayacak YHT seti, son teknolojiyle üretildi. Yüzde 90’ı geri dönüştürülebilir malzemeden yapılan tren setinde, Türkiye’de faaliyet gösteren 5 Türk firmasınca üretilen 8 yerli parça kullanıldı.  

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