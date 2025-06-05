Yıkılan binadan artık ustalar da sorumlu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan "Yetki Belgeli Yapı Ustaları Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. 2025 sonunda başlayacak uygulamayla, belgesi olmayan ustalar artık şantiyelerde çalışamayacak. Ayrıca düzenlemeyle binalardaki hasalardan inşaat ustaları da hukuki olarak sorumlu tutulacak.Yetki belgesi olarak kabul edilen belgeler ise; Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından verilen mesleki yeterlilik belgeleri, 3308 sayılı Kanun'a göre alınmış ustalık belgeleri ve MEB'e bağlı mesleki ve teknik eğitim kurumları ile üniversitelerin ilgili bölümlerinden alınan diplomalar olacak.

YIL SONU BAŞLAYACAK

Yapım işlerinde çalışacak yapı ustalarının e-Devlet Kapısı üzerinden ŞantiyeM sistemine kaydolması ve 5 yılda bir kaydını yenilemesi gerekiyor. Sistemde yer alan bilgilerde bir değişiklik olması durumunda, bu değişikliklerin 15 iş günü içinde güncellenmesi şartı da bulunuyor. Bakanlıkça gerekli görülen bilgi ve belgeler, bakanlığın belirlediği süre içinde ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından Şantiye-M sistemine aktarılacak.

KADEMELİ GEÇİŞ OLACAK

Yetki belgeli yapı ustaları; yapım işini, ruhsat eki etüt ve projelere ve şantiye şefinin bu yöndeki talimatlarına uygun olarak gerçekleştirmekle ve inşaat ve tesisat işlerinde ilgili teknik düzenlemelere uygun malzeme ve işin niteliğine uygun makina ve ekipman kullanmakla yükümlü. Uygulama 4.500 m2'yi geçen işlerde 31 Aralık 2027, 1.500 ila 4,500 m2 olan işlerde 31 Aralık 2028, 500 ila 1.500 m2 olan işlerde 31 Aralık 2029 tarihinden sonra yürürlüğe girecek.