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Ekonomi

Yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu... Merkez Bankası: Hedefte sapma yok

İstanbul'da yılın ikinci Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan TCMB Başkanı Fatih Karahan, 'Enflasyonun 2025 sonunda yüzde 24 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. 2026 sonu için yüzde 12 olan tahminimizi de koruduk.' dedi.

AA22 Mayıs 2025 Perşembe 10:48 - Güncelleme:
Yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu... Merkez Bankası: Hedefte sapma yok
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TCMB Başkanı Fatih Karahan, İstanbul'da yılın ikinci Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda konuştu.

TCMB Başkanı Karahan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Dezenflasyon süreci kesintisiz devam ediyor.

Yatırımcıların Türk lirasına yönelik risk algısında toparlanma oldu.

Nisan ayında dönemsel etkiletin de katkısı ile tüketici kredilerinde bir miktar hızlanma gözlemlemiştik diğer taraftan Mayıs ayının ilk yarısına ilişkin veriler kredi büyümesinde haftalık bazda yeniden bir yavaşlamaya işaret ediyor.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ BELLİ OLDU

Enflasyonun 2025 sonunda yüzde 24 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. 2026 sonu için yüzde 12 olan tahminimizi de koruduk.

Enflasyonun 2027 yılında yüzde 8'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasını hedefliyoruz.

Politika faizini öngördüğümüz dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirliyoruz.

Son dönemde finansal piyasalardaki oynaklıklar TL payında bir geri çekilmeye yol açsa da atılan adımlarla bu düşüş sınırlı kaldı ve Nisan ortasından itibaren eğilim tekrar yataya döndü.

Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörmemiz durumunda para politikası durumunu sıkılaştırmak için her zaman hazırız.

Temkinli duruşumuz sayesinde enflasyonun önümüzdeki dönemde istikrarlı olarak gerileyeceğini ön görüyoruz.

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