Merkez Bankası enflasyon tahmin aralığını yüzde 15-21 olarak belirledi.

TCMB Başkanı Karahan, "Enflasyon ara hedefimizi, 2026 ve 2027 yılları için, sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak koruduk. 2028 yılı için ise ara hedefimizi yüzde 8 olarak belirledik." dedi.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ BELLİ OLDU

TCMB Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2026-I Bilgilendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Geride bıraktığımız 2025 yılında da sıkı para politikamızın sonuçlarını kademeli bir şekilde almaya devam ettik.

Enflasyon rakamlarının arka planında, kira gibi bazı hizmet kalemlerinde uzun süredir direnç gösteren ataletin bu dönemde kırılma işaretleri vermesini kıymetli buluyoruz. Nitekim bu gelişme, dezenflasyon sürecinin bundan sonraki seyrinde anahtar unsurlardan biri olacak.

Enerji dışı emtia fiyatları, son dönemde gözlenen oynaklığa rağmen artış eğilimini korudu.

"YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Gelişmiş ülke para politikalarını geniş etkileri nedeniyle yakinen takip ediyoruz.

Manşet işsizlik oranının dördüncü çeyrekte gerilediğini görüyoruz.

Çıktı açığı göstergelerinin ortalaması, önceki Rapor dönemine kıyasla bir miktar yukarı kaymakla birlikte, son çeyrekte halen negatif düzeye işaret ediyor.

2026 yılında, cari açığın bir miktar yükselmekle birlikte ılımlı seyrini sürdüreceğini öngörüyoruz.

"TÜKETİCİ ENFLASYONU YÜZDE 30,7'YE GERİLEDİ"

Bir önceki Rapor dönemine kıyasla, tüketici enflasyonu 2,2 puan azalarak ocak ayında yüzde 30,7'ye geriledi. Gıda enflasyonu oynak bir seyir izlemektedir.

Kasım ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarla sert bir düşüş gösteren sebze fiyatları, ocak ayında olumsuza dönen hava koşulları sonucunda belirgin biçimde yükseldi.

Ocak ayında enflasyonun ana eğilimi döneme özgü bir yükseliş kaydetmiştir. Öte yandan, öne çıkan ana eğilim göstergelerinden olan medyan enflasyonun ılımlı seyrini sürdürdüğünü görüyoruz.

2025 yılında da hizmet enflasyonunun yüksek seyrinde kira ve eğitim hizmetleri etkili oldu.

Kutu çalışmamızda da ayrıntılarıyla göreceğiniz üzere, çeşitli senaryolar altında kira enflasyonunun bu yıl sonu itibarıyla yüzde 30 ile 36 arasında olabileceği tahmin ediliyor.

Eğitimde fiyat ayarlamalarına dair düzenlemelerde, geçmiş 24 ayın enflasyonu yerine 12 ayın etkisini yansıtacak şekilde değişikliğe gidilmesini önemli buluyoruz.

"APİ PORTFÖYÜNÜ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Enflasyon beklentilerinde ise, sektörler genelinde önceki dönemlere kıyasla iyileşme eğilimi sürüyor.

Dezenflasyon sürecinin hedeflerle uyumlu şekilde devamını sağlamak için, sıkı para politikası duruşumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz.

Türk lirası likidite yönetiminde operasyonel esnekliğin korunabilmesi için APİ portföy büyüklüğünün desteklenmesi önem arz ediyor. Yıl içinde kademeli alımlarımızla APİ portföyünü desteklemeye devam edeceğiz.

Veriler, politika faizi adımlarımızın, mevduat ve kredi fiyatlamalarına önemli ölçüde yansıdığını gösteriyor.

Kredi büyümesini dezenflasyon süreciyle uyumlu tutmak ve parasal aktarımı güçlendirmek amacıyla son dönemde ilave adımlar attık.

TL mevduat payının yaklaşık yüzde 59 ile tarihsel ortalamasına yakın seyrettiğini görüyoruz.

"OLUMLU SEYRİN DEVAM EDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

İyileşen enflasyon görünümü ve artan yatırımcı ilgisi ile tahvil faizleri tüm vadelerde aşağıya geldi. Dezenflasyon süreci ile birlikte, önümüzdeki dönemde tahvil piyasasındaki bu performansın sürmesini bekliyoruz.

Türkiye'ye yönelik sermaye akımlarının ocak ayı ile birlikte diğer gelişmekte olan ülkelere kıyasla güç kazandığını görüyoruz.

Enflasyon düştükçe ve enflasyona dair belirsizlikler azaldıkça risk göstergelerindeki olumlu seyrin devam edeceğini düşünüyoruz.

2025 yıl sonunda enflasyon, ara hedefimiz olan yüzde 24'ün 6,9 puan üzerinde gerçekleşti.