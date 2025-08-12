İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ağustos 2025 Salı / 18 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7323
  • EURO
    47,3268
  • ALTIN
    4379.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Yılda 2 milyon yolcuya hizmet verecek: Havalimanında altyapı çalışmaları bitti!
Ekonomi

Yılda 2 milyon yolcuya hizmet verecek: Havalimanında altyapı çalışmaları bitti!

Açıldığında yılda 2 milyondan fazla yolcuya hizmet vermesi planlanan Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nda altyapı çalışmaları sona erdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, terminal binası, teknik blok ve kule binası ile tesisat işlerinin hızla sürdüğünü belirtti.

AA12 Ağustos 2025 Salı 12:59 - Güncelleme:
Yılda 2 milyon yolcuya hizmet verecek: Havalimanında altyapı çalışmaları bitti!
ABONE OL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, altyapı çalışmaları tamamlanan Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nın, açıldığında yılda 2 milyon yolcuya hizmet vereceğini bildirdi.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yapım çalışmaları devam eden Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'na ilişkin son bilgileri paylaştı.

Gümüşhane'ye 67 kilometre, Bayburt'a 47 kilometre mesafede bulunan, Köse-Bayburt kara yolu üzerinde inşa edilen havalimanında altyapı çalışmalarının tamamlandığına işaret eden Uraloğlu, "Çalışmalar kapsamında, 3 bin metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde pist, 300'e 120 metre boyutlarında apron ve 265 metre uzunluğunda taksi yolunu bitirdik." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, üstyapı işleri kapsamında da terminal binası, teknik blok ve kule binası ile tesisat işlerinin hızla sürdüğünü belirtti.

Terminal binasının, 17 bin metrekare büyüklüğüyle modern bir yapıya sahip olacağını aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Böylece havalimanının kapalı alanı 29 bin metrekareye ulaşacak. Havalimanı, Türkiye'nin 5. bölgesel havalimanı olarak hizmet verecek. Projemiz tamamlandığında havalimanımız yılda 2 milyon yolcuya hizmet verebilecek kapasiteye ulaşacak."

  • abdülkadir uraloğlu
  • gümüşhane havalimanı
  • yolcu
  • altyapı

ÖNERİLEN VİDEO

Antalya'da 30 yıl önce süs için dikilen Agave bitkisi çiçek açtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.