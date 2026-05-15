Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi, ilk görevi için Filyos'tan ayrıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ilk olarak Türkali-16 kuyusunda görev yapacak Yıldırım, bu lokasyonda alt tamamlama faaliyetleri yürütecek.

Türkiye'nin Mavi Vatan'da yürüteceği arama ve üretim çalışmalarındaki yeni gücü Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi, 4 Aralık 2025'te Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Aralık 2025'te yaptığı açıklamada, filoya dahil edilen yeni sondaj gemisinin isminin "Yıldırım" olarak belirlendiğini açıkladı.

Mersin'deki Taşucu Limanı'na yanaşan gemi, burada Ay-Yıldız ile bezendi. Karadeniz'de görev yapacak Yıldırım 21 Ocak'ta Filyos Limanı'na gitmek üzere Mersin'den yola çıktı. Sırasıyla Çanakkale ve İstanbul Boğazı'ndan geçerek 27 Ocak'ta Filyos'a ulaştı. Boğazlardan geçebilmesi amacıyla daha önce sökülen geminin bin 10 ton ağırlığındaki sondaj kulesinin üst kısmı, Yıldırım'ın Filyos'a yanaşmasının ardından yerine monte edildi.

Kule montajının ardından Yıldırım'ın sondaj, gemi ve sualtı sistemlerinin devreye alınmasına ve kontrollerine ilişkin süreçler yürütüldü. Tüm testleri başarıyla tamamlanan gemi, operasyonlara hazır hale getirildi.

Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi, ilk görevi için Filyos Limanı'ndan ayrılarak Karadeniz'e açıldı. Yıldırım ilk görevini Türkali-16 kuyusunda icra edecek. 20 Mayıs'ta operasyona başlayacak gemi, söz konusu lokasyonda kuyuya ilişkin alt tamamlama faaliyetleri yürütecek.

Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han derin deniz sondaj gemilerinin ardından Yıldırım'ın da göreve başlamasıyla Karadeniz'deki sondaj gemisi sayısı 5'e çıktı. Böylece Türkiye Karadeniz'deki sondaj kabiliyetini daha da güçlendirerek arama ve üretim faaliyetlerine hız verecek.

İnşası 2024'te Güney Kore'de tamamlanan ve Türkiye'nin enerji filosuna katılan Yıldırım, derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor. "7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi" Yıldırım, 228 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip. Helikopter pisti bulunan gemi 200 personele yaşam alanı da sunuyor.