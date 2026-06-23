Yıldız Patronlar, gençlere “Nasıl İş Bulurum?” yerine “Nasıl Patron Olurum?” sorusunu sorduruyor

Yıldız Teknik Üniversitesi Mezunları Derneği (YTÜMED) çatısı altında iş dünyası, kamu, akademi ve girişimcilik ekosistemini buluşturan Yıldız Patronlar Platformu, 18 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirdiği 2. sezon kapanış toplantısıyla önemli bir başarı hikâyesine imza attı.

İki sezon boyunca gerçekleştirilen toplantılarda; Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, İstanbul Enerji AŞ ve İSETAŞ Genel Müdürü Dr. Yüksel Yalçın, sanayi ve teknoloji alanındaki çalışmalarıyla tanınan Dr. Mehmet Akif Özyurt, KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp ve Bahaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sami Bahadır başta olmak üzere; Türkiye'nin önde gelen holding sahipleri, şirket kurucuları, yönetim kurulu başkanları, üst düzey yöneticileri, kamu temsilcileri, akademisyenleri ve girişimcilik ekosisteminin seçkin isimleri, Yıldız Patronlar Platformu'nda "Yıldız Konuk" ve misafir olarak ağırlandı.

HEDEF: "PATRON MÜHENDİSLER" YETİŞTİRMEK

Platformun en büyük misyonlarından biri, T3 Vakfı Sinaps etkinliğinde de büyük ilgi gören "Patron Mühendis"yaklaşımı. TEKNOFEST gibi organizasyonlarda ortaya çıkan projelerin ticari ürüne ve sürdürülebilir şirkete dönüşmesini hızlandırmayı amaçlayan Yıldız Patronlar; yalnızca iyi mühendisler değil; şirket kuran, istihdam oluşturan ve ihracat yapan liderler yetiştirmeyi hedefliyor.

ÖĞRENCİLER ARTIK PATRON OLMAYI HAYAL EDİYOR

Öğrencileri ekosistemin aktif bir parçası haline getiren platformun en genç üyelerinden biri de YTÜ 2. sınıf öğrencisi Hasan Altan Turan. Dört arkadaşıyla birlikte Yıldız Teknopark'ta kurduğu teknoloji şirketiyle yatalak hastalar için "Göz Kırp" projesini geliştiren Turan, platformun yeni nesil girişimci vizyonunu sahaya yansıtıyor. Her toplantıda 3-4 öğrenci girişimini ağırlayan platform, gençlerin mentorluk, ilk yatırım ve iş ortaklıklarına doğrudan ulaşmasını sağlıyor.

KÜRESEL İŞ AĞI VE GELECEK HEDEFLERİ

Yıldız Patronlar, mezunlarını yalnızca Türkiye ölçeğinde değil, küresel ölçekte de birbirine bağlıyor. Kasım 2025'te Dubai'de gerçekleştirilen uluslararası buluşmanın ardından önümüzdeki dönemde Londra'daki mezunlarla da bir araya gelinmesi planlanıyor. Platformun gelecek hedefleri arasında ise genç girişimlere ve teknoloji şirketlerine can suyu olacak bir Girişim Sermayesi Yatırım Fonu oluşturmak yer alıyor.

FATİH ECE: "TÜRKİYE'NİN İŞ VEREN GENÇLERE İHTİYACI VAR"

YTÜMED Genel Başkanı ve Yıldız Patronlar Platformu Başkanı Fatih Ece, platformun başarısını şu sözlerle özetledi:

"Ülkemizin sadece iyi mühendislere değil, ekonomik değer üreten Patron Mühendislere ihtiyacı var. Bir öğrenci, kendi okulundan mezun olmuş ve sıfırdan şirket kurmuş bir iş insanını gördüğünde hayalleri değişiyor. Gençlerimiz artık 'Nasıl iş bulurum?' yerine 'Nasıl şirket kurarım?' sorusunu soruyor. En büyük başarımız, tecrübe ve sermayeyi gençlerimizle buluşturarak onlara ulaşılabilir rol modeller sunmaktır."