Suriyelilerin Türkiye mobilyasına olan talebi 8 Aralık'ta rejimin değişmesinden sonra yeniden artışa geçti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre 2023 yılının Aralık ayında Türkiye'den 6 milyon 978 bin dolarlık mobilya alımı yapan Suriyeliler, rejimin değişmesinin ardından bu oranı 2024'ün aralık ayında yüzde 9.3 artırarak 7 milyon 626 bin dolara çıkardı. Sektöre göre, artışın bu yıl artarak sürmesi ve her şey yolunda giderse Suriye'nin mobilyacıların en önemli ilk 10 pazarı arasına girebileceği öngörülüyor.

İHRACATTA İLK 10'A GİRER

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Suriye'de Türkiye'nin her geçen gün artan etkisiyle mobilyada ciro artışlarının doğal olarak yaşanacağını belirten MODOKO Başkanı Koray Çalışkan, "Bu yıl görmesek de önümüzdeki yıl Suriye'nin, ilk 10 ülke ihracat rakamlarına yansıyacağını düşünüyorum" dedi. Sıfırdan kurulan ülke olarak Suriye'nin Türkiye ekonomisine ciddi katkılar sağlayacağını belirten Çalışkan, bu noktada Türkiye'nin genel itibarıyla Suriye ve diğer dış pazarlara fason mobilya göndermesinin dışında orada yerel satıcı olması gerektiğine dikkat çekti.

Çalışkan, "Böylece ilk fırsatta ya da ilk dezavantajda ilk vazgeçilen olmayız. Dolayısıyla orada MODOKO gibi yerel yapıların nasıl kurulacağını hem devletin hem de bizim gibi mobilyacıların buna göre düşünüp plan yapması gerekiyor. Bu yapılar kurulduğu noktada da farklı ülkelerin girişleri çok daha zor olur" yorumunda bulundu.

BİR SÜRE İTHALATÇI OLACAK

Suriye'de çok iyi zanaatkâr ustalar bulunduğunu ancak savaş ve göçler nedeniyle bu iş gücünde de kırılma meydana geldiğini belirten Koray Çalışkan, "Bu süreçte Suriye, ithalatçı bir konumda olacak" dedi. Bu nedenle Suriye'de yeni inşaatlarda kapı, mutfak gibi sabit mobilyalar nezdinde konumlanmanın yanı sıra daha çok ev mobilyası şeklinde pazarda yer alınacağını söyleyen Koray, "Şu an ev mobilyası ihracatında bir artış söz konusu ve yıl boyunca artış devam edecek" diye konuştu.

YILDIZ PAZAR OLACAK

Suriye'ye mobilya ihracatının yüzde 9,3 artışla 7,6 milyon dolara ulaştığını dile getiren Art Design Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Terzi de, "Tabii ki yönetimsel değişimin etkilerini hissediyoruz. Önümüzdeki dönemde ticaretin hacmi genişleyecektir. Sadece mobilya sektöründe değil, diğer sektörlerde de bir hareket söz konusu Bir de bildiğiniz gibi bir inşa süreci de olacak. İnşaat sektörüyle birlikte Türk mobilya sektörünün de etkin bir rol oynayacağını düşünüyorum" dedi. Terzi, her şeyin yolunda gitmesi halinde Suriye'nin 2025'in yıldız pazarlarından biri olacağını belirtti.

SURİYE'DE ARABA FİYATLARI UÇTU

Suriye'de Esad rejiminin yıkılmasının ardından ikinci el otomobil fiyatları inanılmaz arttı. İdlib'deki oto pazarında örneğin, 2010 model Kia Rio'nun fiyatı eskiden 3 bin dolarken, şu an 15 bin dolar. Pazardaki araçların neredeyse tümü Asya ve Avrupa ülkelerinden getirilen yüksek kilometreli araçlar. Ülkede, Bab al-Hawa Sınır Kapısı'ndan ithal edilen ve Türkiye limanlarından gelen kullanılmış arabalara "Avrupa arabaları" deniliyor. İsmine rağmen bu arabaların çoğu Avrupa'da üretilmiyor. Bunun yerine Hyundai ve Kia gibi şirketlerin ortalama yaşı en az 10 olan ve her biri ortalama iki yüz bin kilometreden fazla yol kat eden Kore arabaları pazarda satılıyor.

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