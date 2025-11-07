İSTANBUL 20°C / 14°C
7 Kasım 2025 Cuma
  • Yılın En Renkli Sahnesi: Colors of Marketing, 9-10 Aralık'ta İstanbul'da Gerçekleşecek
Ekonomi

Yılın En Renkli Sahnesi: Colors of Marketing, 9-10 Aralık'ta İstanbul'da Gerçekleşecek

Fikirlerin renklerle, yeniliğin cesaretle, yaratıcılığın özgürlükle buluştuğu Colors of Marketing, pazarlama alanına yeni bir bakış açısı kazandırmak amacıyla 9–10 Aralık'ta Maslak 42 Venue'de gerçekleşecek.

7 Kasım 2025 Cuma 13:37
Yılın En Renkli Sahnesi: Colors of Marketing, 9-10 Aralık'ta İstanbul'da Gerçekleşecek
Bu yıl Colors of Marketing sahnesi; sanatın estetiğini, yaratıcılığın enerjisini ve hikâyenin gücünü bir araya getirerek katılımcılara çok katmanlı bir deneyim sunacak. Yeni fikirlerin doğduğu, ezberlerin bozulduğu; yalnızca trendleri takip etmek yerine, trendleri yaratanların buluştuğu bir atmosfer katılımcıları bekliyor. Pazarlamanın geleceğini şekillendirmek isteyenler için bir ilham merkezi olarak tasarlanan etkinlik, yaratıcılığın sınır tanımadığı yeni bir oyun alanı olarak konumlanıyor. Bu yıl etkinliğin sunuculuğunu oyuncu ve tiyatro sanatçısı Hakan Bilgin üstlenecek. Sinan Canan, Melis İşiten, Somer Sivrioğlu, Arda Öztaşkın, Sinan Özkök, Emrah Ablak ve Yağız Sabuncuoğlu gibi farklı disiplinlerden birçok değerli isim de sahnede olacak. Toplamda 35'ten fazla konuşmacının yer alacağı etkinliğin ana sponsorları ise Citroën ve MARS.

Organizasyonun küratörü Hüseyin Sayın: "Colors of Marketing'i; duyguların, verinin ve yaratıcılığın kesiştiği, sadece bağlantıların değil, bağların da kurulacağı bir ekosistem olarak tasarladık. Amacımız yalnızca trendleri izleyen bir yapı kurmak değil; pazarlama alanında yeni düşünce yolları açmak. Bu platformda sınırları aşmak, normları sorgulamak ve farklı disiplinleri ortak bir ilham ruhunda buluşturmak için bir aradayız. Tutkuyla kurguladığımız yılın en renkli sahnesi; ilhamın, enerjinin ve yeni fikirlerin buluşma alanı olacak. İlk yılımızın teması "Yeni Yollar Aç", bu vizyonun da bir yansıması olarak doğdu. Cesur, çizgi dışı bir ruhla Türkiye'de pazarlama ve iletişim dünyasına yeni bir soluk getirmek istiyoruz" dedi.

Colors of Marketing, pazarlamanın dönüşen dünyasında fikirlerin, duyguların ve teknolojinin kesişim noktasında yeni ve renkli bir alan açıyor. Bu platform, markaları, yaratıcı zihinleri ve vizyoner liderleri aynı çatı altında buluşturarak sektörün geleceğine anlamlı katkılar sağlamayı hedefliyor.

Etkinliğin detaylarına www.colorsofmarketing.org adresinden ulaşabilirsiniz.

