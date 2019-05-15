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Bakan Ersoy: Yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 24 artış yakalandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin turizm sektörünü yükselişle açtığını, Nisan ayında yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 24 artış yakalandığını belirtti.

  • DHA
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Bakan Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı yazılı açıklamasında, 2019 yılı Nisan ayına ilişkin turizm verileri hakkında bilgi verdi. Bakan Ersoy, Türkiye'nin turizm sektörünü yükselişle açtığını bildirdi. Nisan ayında yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 24 artış yakalandığını belirten Bakan Ersoy, Nisan verilerine göre en büyük yabancı ziyaretçi artışının yüzde 48 ile Almanya'dan yaşandığını vurguladı.
 
Bakan Ersoy, "Türkiye geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yakaladığı ivmeyi Rusya ve İngiliz ziyaretçi artışlarıyla sürdürüyor. Türkiye'yi Nisan ayında en çok ziyaret eden Almanları yüzde 34 artış ile ikinci sırada Ruslar ve yüzde 31 artış ile de üçüncü sırada İngilizler izliyor" dedi.

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