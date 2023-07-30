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Ekonomi

Yılın ilk yarısında 829 milyon dolar gelir elde edildi

Türkiye, ocak-haziran döneminde su ürünleri ihracatından 829 milyon dolar gelir elde etti.

AA30 Temmuz 2023 Pazar 09:50 - Güncelleme:
Yılın ilk yarısında 829 milyon dolar gelir elde edildi
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Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinden yapılan su ürünleri ihracatı, geçen yılın ilk yarısında 117 bin ton olurken bu yılın aynı döneminde yaklaşık yüzde 7'lik artışla 125 bin tona ulaşıldı.

Değer bazında ise geçen yıl ilk 6 ayda 760 milyon dolar olan ihracat, bu yılın aynı döneminde yüzde 9 artarak 829 milyon dolara çıktı.

Levrek, 263 milyon dolarlık ihracatla ilk sırada yer alırken çipura ihracatından 215,7 milyon dolar döviz girdisi sağlandı. Somon ve alabalık diğer önde gelen ihraç ürünleri arasında yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, Türkiye'nin son 25 yılda su ürünleri sektörüne yaptığı yatırımla levrek ve çipurada dünyanın en büyük üretici ve ihracatçıları arasına girdiğini ifade etti.

Orkinosta da dünyanın ilk 5 ülkesi arasında yer aldıklarını kaydeden Kızıltan, "2022'de su ürünleri sektörü olarak 1 milyar 650 milyon dolarlık ihracata imza atmıştık, 2023 yılında 1,8 milyar dolar, 2024 yılında 2 milyar dolar dövizi Türkiye'ye kazandırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit ise su ürünleri sektörü ihracatının 560 milyon dolarlık büyük diliminin Ege Bölgesi'ndeki su ürünleri ihracatçılarınca yapıldığını aktardı.

  • Türkiye su ürünleri ihracatı
  • Ocak-Haziran dönemi
  • 829 milyon dolar

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