7 Kasım 2025 Cuma
  • Yılın son enflasyon raporu yayımlandı... TCMB Başkanı Karahan'dan net mesaj
Ekonomi

Yılın son enflasyon raporu yayımlandı... TCMB Başkanı Karahan'dan net mesaj

İstanbul'da '2025 4. Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan TCMB Başkanı Fatih Karahan, '2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 ile yüzde 33 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2025, 2026 ve 2027 yılları için enflasyon ara hedeflerimizi, sırasıyla yüzde 24, yüzde 16 ve yüzde 9 olarak koruyoruz.' ifadelerini kullandı.

7 Kasım 2025 Cuma 11:00
Yılın son enflasyon raporu yayımlandı... TCMB Başkanı Karahan'dan net mesaj
ABONE OL

TCMB Başkanı Fatih Karahan, İstanbul'da "2025 4. Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı"nda konuştu.

TCMB Başkanı Karahan'ın açıklamalarından satırbaşları:

2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 ile yüzde 33 aralığında olacağını tahmin ediyoruz.

Politika faizine ilişkin atılacak adımları ve bunların büyüklüğünü, enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla almayı sürdüreceğiz.

2025, 2026 ve 2027 yılları için enflasyon ara hedeflerimizi, sırasıyla yüzde 24, yüzde 16 ve yüzde 9 olarak koruyoruz.

2026 sonu için ise enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceğini tahmin ediyoruz.

