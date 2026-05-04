  Yıllar sonra Türkiye'den komşuya ziyaret! AB: Tarihi açıdan önemli
Ekonomi

Yıllar sonra Türkiye'den komşuya ziyaret! AB: Tarihi açıdan önemli

Avrupa Birliği (AB), esas olarak devlet ve hükümet başkanları düzeyinde yapılan Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılmasının önemine dikkati çekerek, 'Ermenistan-Türkiye ilişkilerindeki benzersiz bağlam ve tarihi an nedeniyle bir istisna yapılmıştır. Ermenistan'da düzenlenen uluslararası bir toplantıda bir Türk temsilcinin yer alması oldukça önemlidir.' açıklamasında bulundu.

AA4 Mayıs 2026 Pazartesi 13:54 - Güncelleme:
AB yetkilisi, her yıl küresel sınamaları görüşmek üzere AB üyeleri ile Avrupa ülkelerinin liderlerini bir araya getiren AST toplantısına ilişkin Brüksel'de basına açıklama yaptı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in uzaktan olsa bile zirveye katılımının son derece önemli olduğuna dikkati çeken AB yetkilisi, bunun ülkesinin Ermenistan ile imzalanan barış anlaşmalarından bu yana kaydedilen ilerlemeyi yansıttığını vurguladı.

Yetkili, zirvede Türkiye'nin temsiline ilişkin, "Tarihsel açıdan dikkat çeken bir diğer unsur ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıdır." ifadesini kullandı.

Yetkili, AST zirvelerinin esas olarak devlet ve hükümet başkanları düzeyinde yapıldığına atfen şunları kaydetti:

"Normalde Avrupa Siyasi Topluluğu toplantılarına katılamayan liderlerin yerine başka bir ismin katılmasına izin verilmez ancak bu kez Ermenistan-Türkiye ilişkilerindeki benzersiz bağlam ve tarihi an nedeniyle bir istisna yapılmıştır. Ermenistan'da düzenlenen uluslararası bir toplantıda bir Türk temsilcinin yer alması oldukça önemlidir."

Kanada Başbakanı Mark Carney'nin de toplantıya katılacağına dikkati çeken AB yetkilisi, AST zirvesine davet edilen ilk Avrupa dışı ülke olması bakımından bunun ilk olduğunun altını çizdi.

- AVRUPA SİYASİ TOPLULUĞU 8. ZİRVESİ

Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi, "Geleceği İnşa Etmek: Avrupa'da Birlik ve İstikrar" temasıyla Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenleniyor.

Demokratik dayanıklılığı güçlendirmek, bağlantısallığı geliştirmek ve ekonomi ile enerji güvenliğini pekiştirmek amacıyla daha yakın işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasına yönelik adımların değerlendirileceği toplantıda bölgedeki son gelişmeler ve küresel sorunlar ele alınacak.

Zirvede Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Erivan'a ziyareti, Türkiye'den Ermenistan'a bu seviyede gerçekleştirilen ilk ziyaret niteliğinde.

AB üyesi 27 ülkenin yanı sıra diğer Avrupa ülkeleri ve Kanada'nın da devlet ve hükümet başkanlarının davet edildiği zirvenin bir sonraki toplantısının kasım ayında İrlanda'da düzenlenmesi planlanıyor.

