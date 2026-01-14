İSTANBUL 8°C / 6°C
14 Ocak 2026 Çarşamba
  Yıllık 150 milyon dolar tasarruf: Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali genişletiliyor
Ekonomi

Yıllık 150 milyon dolar tasarruf: Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali genişletiliyor

Doğal gazdan elektrik üreten İstanbul Doğalgaz Kombine Çevrim A Santrali'nde 38 yıldır faaliyetteki 9 üniteye ilave olarak 2 modern ünite daha kurulmasıyla üretim ve verim artacak. İlave edilecek modern ünitelerle yıllık 150 milyon dolarlık yakıt tasarrufu sağlanacak.

14 Ocak 2026 Çarşamba 10:49
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ilave edilecek yeni teknolojili üniteler sayesinde verimlilik minimum yüzde 40 artacak.

Toplam 1350 megavat elektrik kurulu gücüne sahip santral, 1988'de üretime başladı. Aradan geçen 38 yılda teknolojisinin eskimesi ve veriminin düşmesi nedeniyle elektrik üretim maliyetleri arttı.

Bakım ve rehabilitasyon çalışmalarında ihtiyaç duyulan malzemelerin de daha zor tedarik edilmesi sebebiyle son teknoloji ünitelerin mevcutlara ilave edilmesi ihtiyacı ortaya çıktı.

Bu doğrultuda mevcut santral sahasına, ulusal şebeke bağlantı imkanlarını ve altyapısını da kullanmak suretiyle 800-900 megavat elektrik kurulu gücünde yeni ünitelerin yapılması kararlaştırıldı.

YILLIK 150 MİLYON DOLARLIK YAKIT TASARRUF HEDEFİ

6'sı gaz, 3'ü buhar olarak çalışan 9 eski üniteye ek olarak, 1'i gaz 1'i de buhar olan verimi yüksek son teknoloji üniteler kurulacak.

Öte yandan, 2029 sonunda devreye girmesi planlanan ünitelerle mevcutta yüzde 45 olan verim, yüzde 17 artışla en az yüzde 62'ye çıkacak.

Mevcut santrala göre daha az doğal gaz tüketimi ve birim elektrik üretim maliyetinde azalma meydana gelecek. Böylece yıllık 150 milyon dolarlık yakıt tasarrufu sağlanacak.

