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Ekonomi

Yıllık enflasyon beklentisinde gerileme! Bakan Şimşek rakamları açıkladı

Bakan Şimşek, 'Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi haziranda geçen yılın aynı ayına göre 7,2 puan gerileyerek yüzde 24,6 oldu' dedi.

HABER MERKEZİ17 Haziran 2025 Salı 09:57 - Güncelleme:
Yıllık enflasyon beklentisinde gerileme! Bakan Şimşek rakamları açıkladı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Küresel belirsizliklerin arttığı bu dönemde, jeopolitik gelişmelerin seyrini yakından takip ediyor, ekonomimize olası yansımalarını detaylı olarak değerlendiriyoruz. Dezenflasyon sürecinde kritik öneme sahip enflasyon beklentilerindeki iyileşme devam ediyor" dedi.

"Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi haziranda geçen yılın aynı ayına göre 7,2 puan gerileyerek yüzde 24,6 oldu" ifadelerini kullanan Bakan Şimşek, "Uyguladığımız bütüncül politikaların sonucu olan beklentilerdeki bu iyileşmenin sürmesi çok önemlidir. Programı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

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