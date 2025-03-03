İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mart 2025 Pazartesi / 4 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4977
  • EURO
    38,0137
  • ALTIN
    3359.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Ekonomi

Yıllık enflasyon yüzde 40'ın altına indi

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 2,27, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,12 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 39,05, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 25,21 olarak kayıtlara geçti. Bakan Şimşek, 'Dezenflasyon sürecini destekleyen maliye ve gelirler politikaları ile beklentilerdeki iyileşme sayesinde enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz' dedi.

AA3 Mart 2025 Pazartesi 10:02 - Güncelleme:
Yıllık enflasyon yüzde 40'ın altına indi
ABONE OL

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, şubatta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 53,83, yurt içi üretici fiyatları yüzde 37,55 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 2,27, Yİ-ÜFE yüzde 2,12 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 39,05, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 25,21 oldu.

Yıllık enflasyon TÜFE'de Haziran 2023'ten bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti. Yıllık enflasyon TÜFE'de, Haziran 2023'te 38,21 olarak tespit edilmişti.

- BEKLENTİLER

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler şubatta TÜFE'nin yüzde 2,97 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre yıllık enflasyonun yüzde 40'a gerileyeceği hesaplanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.