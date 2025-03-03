Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, şubatta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 53,83, yurt içi üretici fiyatları yüzde 37,55 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 2,27, Yİ-ÜFE yüzde 2,12 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 39,05, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 25,21 oldu.

Yıllık enflasyon TÜFE'de Haziran 2023'ten bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti. Yıllık enflasyon TÜFE'de, Haziran 2023'te 38,21 olarak tespit edilmişti.

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AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler şubatta TÜFE'nin yüzde 2,97 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre yıllık enflasyonun yüzde 40'a gerileyeceği hesaplanmıştı.