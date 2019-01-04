Yıllık ihracat günlük oldu
Türkiye, küresel piyasalardaki olumsuz gelişmelere rağmen 2018’de 168.1 milyar dolar ihracat ile Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Geçmiş yıllardaki yıllık ihracat rakamı 2018’de bir günde gerçekleşti.
Türkiye, tüm olumsuz gelişmelere rağmen 2018’i tüm zamanların ihracat rekoruyla kapattı. Türkiye’nin ihracatı 2018’de yüzde 7.1 artarak 168.1 milyar dolara yükseldi. 170 milyar dolarlık baraj aşılamasa da bu rakam 2014’teki 157.6 milyar doları 10.5 milyar dolar aşarak yeni bir rekor olarak kayıtlara geçti. Buna göre Türkiye, 2018’de ayda 14 milyar dolar, günde 490 milyon dolar, saattte ise 19.2 milyon dolar ihracat yapmayı başardı. İhracatta ulaşılan bu başarı çarpıcı sonuçları da ortaya çıkardı. Yapılan hesaplamaya göre Türkiye’nin bir dönem 1 yılda ihracattan kazandığı döviz bugün artık 1 günde geliyor. Türkiye 1965’te 463 milyon dolarlık yıllık ihracat yaparken bugün 1 günde ulaşılan rakam 490 milyon doları bulmuş durumda. Türkiye 1923 yılında yaptığı yıllık 50.8 milyon dolarlık ihracatı ise 2.5 saatte yapar hale geldi. Türkiye’nin 1990’lı yıllarda yaptığı 14 milyar dolarlık yıllık ihracat ise bugün artık 1 ayda gerçekleşiyor.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TİM Başkanı İsmail Gülle ve ihracatçılar, rekor rakamları birlikte duyurdular.
SÖZÜMÜZÜ TUTTUK
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve Türkiye’nin önde gelen ihracatçılarının katıldığı basın toplantısıyla ihracat rakamlarını açıklayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, küresel anlamdaki olumsuz gelişmelere 168.1 milyar doları yakaladıklarını belirterek “Bizler için asıl önemli olan yakaladığımız bu fiili yıllık ihracat rakamının aynı zamanda Cumhuriyet tarihi ihracat rekoru olmasıdır” dedi. Pekcan “2017 yılına göre ihracatımız 11.1 milyar dolar artmıştır” diyen Pekcan, ithalat rakamlarına ilişkin de şu bilgileri verdi: “2018 yılında ithalatımız yüzde 4.6 düşüşle 223.1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylece ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı 2018 yılında 8.2 puan artışla yüzde 75.3 olarak gerçekleşmiştir.”
Geçen yıl ihracatı uzun vadede artıracak önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerine değinen Pekcan, tüm faaliyetleri iş dünyasının temsilcileriyle fikir ve güç birliği içinde yaptıklarını anlattı. TİM Başkanı İsmail Gülle ise “Biz sözümüzü tuttuk, 2018’i rekorlarla kapattık” dedi.
DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 28 DÜŞTÜ
Bakan Pekcan, 2018 yılında ihracat yüzde 7.1 artarken, ithalatın yüzde 4.6 düştüğünü ve dış ticaret açığının yüzde 28.4 azalışla 55 milyar dolara indiğini vurguladı ve “2019’da ihracatın milli gelir içindeki payının yükselmesini bekliyoruz” dedi. Pekcan “Dış ticaret açığımızın yüzde 78’ini oluşturan dört ülkeye yönelik özel pazara giriş stratejimizi belirledik; Çin, Hindistan, Meksika, Rusya” dedi.
CHP’NİN 27 YILI 1 HAFTAYA DENK
İhracat yolculuğuna 1923’te başlayan Türkiye o yıl 50.8 milyon dolar ihracat yaptı. Türkiye bugün ise 168.1 milyar dolar ihracat rakamına ulaşırken çarpıcı bir gerçeği de ortaya koydu. CHP’nin tek başına iktidar olduğu dönem olan 1923-1950 tarihleri arasındaki 27 yıllık dönemde her yıl ortalama 125 milyon dolar ihracat gerçekleşti. 27 yılda yapılan ihracatın toplamı ise 3.4 milyar dolar oldu. Yapılan hesaplamaya göre Türkiye bugün 27 yılda yapılan toplam 3.4 milyar dolarlık ihracatı bugün artık 1 haftada yapabiliyor.
15 BİN FİRMA İLK KEZ İHRACATÇI
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle’nin verdiği bilgiye göre aralıkta ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0.4 artışla 13.9 milyar dolar oldu. Böylece yıllık bazda kırılan tüm zamanların rekoru aylık bazda da gerçekleşti. İhracatçılar tüm zamanların en yüksek aralık ayı ihracatına ulaştı. Böylece ihracatçılar 2018 yılının 10 ayında ihracatta aylık rekorlara imza atmış oldu. Rakamları değerlendiren Gülle “1 milyar dolar üzeri ihracat yaptığımız ülke sayısı 39’a çıktı. 1 milyar dolar üzeri ihracat yapan il sayısı 17 oldu. 23 sektörümüz 1 milyar doları aştı. Firma sayısına baktığımızda bu yıl ihracat firma sayımız yüzde 8.5 artış gösterdi. 15 bin 743 firmamız bu yıl ilk defa ihracata merhaba dedi” diye konuştu.
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