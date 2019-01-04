Yıllık ihracat günlük oldu

Türkiye, tüm olumsuz gelişmelere rağmen 2018’i tüm zamanların ihracat rekoruyla kapattı. Türkiye’nin ihracatı 2018’de yüzde 7.1 artarak 168.1 milyar dolara yükseldi. 170 milyar dolarlık baraj aşılamasa da bu rakam 2014’teki 157.6 milyar doları 10.5 milyar dolar aşarak yeni bir rekor olarak kayıtlara geçti. Buna göre Türkiye, 2018’de ayda 14 milyar dolar, günde 490 milyon dolar, saattte ise 19.2 milyon dolar ihracat yapmayı başardı. İhracatta ulaşılan bu başarı çarpıcı sonuçları da ortaya çıkardı. Yapılan hesaplamaya göre Türkiye’nin bir dönem 1 yılda ihracattan kazandığı döviz bugün artık 1 günde geliyor. Türkiye 1965’te 463 milyon dolarlık yıllık ihracat yaparken bugün 1 günde ulaşılan rakam 490 milyon doları bulmuş durumda. Türkiye 1923 yılında yaptığı yıllık 50.8 milyon dolarlık ihracatı ise 2.5 saatte yapar hale geldi. Türkiye’nin 1990’lı yıllarda yaptığı 14 milyar dolarlık yıllık ihracat ise bugün artık 1 ayda gerçekleşiyor.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TİM Başkanı İsmail Gülle ve ihracatçılar, rekor rakamları birlikte duyurdular.

SÖZÜMÜZÜ TUTTUK

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve Türkiye’nin önde gelen ihracatçılarının katıldığı basın toplantısıyla ihracat rakamlarını açıklayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, küresel anlamdaki olumsuz gelişmelere 168.1 milyar doları yakaladıklarını belirterek “Bizler için asıl önemli olan yakaladığımız bu fiili yıllık ihracat rakamının aynı zamanda Cumhuriyet tarihi ihracat rekoru olmasıdır” dedi. Pekcan “2017 yılına göre ihracatımız 11.1 milyar dolar artmıştır” diyen Pekcan, ithalat rakamlarına ilişkin de şu bilgileri verdi: “2018 yılında ithalatımız yüzde 4.6 düşüşle 223.1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylece ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı 2018 yılında 8.2 puan artışla yüzde 75.3 olarak gerçekleşmiştir.”

Geçen yıl ihracatı uzun vadede artıracak önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerine değinen Pekcan, tüm faaliyetleri iş dünyasının temsilcileriyle fikir ve güç birliği içinde yaptıklarını anlattı. TİM Başkanı İsmail Gülle ise “Biz sözümüzü tuttuk, 2018’i rekorlarla kapattık” dedi.