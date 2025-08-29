İSTANBUL 30°C / 20°C
  Son 27 aydır tek hanede! Yılmaz: işsizlik oranı ekonomiye artan güveni güçlendiriyor
Son 27 aydır tek hanede! Yılmaz: işsizlik oranı ekonomiye artan güveni güçlendiriyor

İşgücü piyasasındaki güçlü görünümün Temmuz ayında pekiştiğini, işsizlik oranı aylık ve yıllık bazdaki düşüşlerle yüzde 8,0 düzeyine indiğini belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Son 27 aydır tek haneli seviyelerde seyreden işsizlik oranı, üretimi desteklerken ekonomiye artan güveni de güçlendirmektedir' dedi.

HABER MERKEZİ29 Ağustos 2025 Cuma 11:42 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından Temmuz ayı işsizlik oranlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Yılmaz, "İşgücü piyasamızdaki güçlü görünüm Temmuz ayında pekişirken, işsizlik oranı aylık ve yıllık bazdaki düşüşlerle yüzde 8,0 düzeyine inmiştir. Son 27 aydır tek haneli seviyelerde seyreden işsizlik oranı, üretimi desteklerken ekonomiye artan güveni de güçlendirmektedir. Kadınlarda ve gençlerde mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre Temmuz ayında işsizlik azalırken istihdam seviyesi yükselmiştir. Gençlerde işgücüne katılma oranı artarken, işsizlik geçen yılın aynı dönemine göre 1,9 puan iyileşerek yüzde 15,0 düzeyine; kadınlarda ise aynı dönem itibarıyla 1,6 puan azalarak yüzde 10,9'a gerilemiştir. Program sayesinde tesis ettiğimiz makroekonomik ve finansal istikrar, istihdam yaratıcı ekonomik faaliyetlerin gelişimi açısından destekleyici bir rol oynamaktadır. Gençlerde ve kadınlarda istihdam oranındaki artış, büyümenin kapsayıcı niteliğini ön plana çıkarırken istihdam yaratma kapasitesinin de güçlendiğini göstermektedir. Ekonomide istikrarı güçlendirirken, istihdamı artırmaya ve işgücü piyasasını daha kapsayıcı hale getirmeyi amaçlıyoruz. Dezenflasyon sürecinde ulaşacağımız dengeli ve sürdürülebilir büyüme ile işgücünü daha üretken hale getirerek işsizliği azaltmayı, ekonomimizin potansiyelini yükseltmeyi ve gelir dağılımını iyileştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

