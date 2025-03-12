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Ekonomi

Yılmaz'dan bayram ikramiyesi artışına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli bayram ikramiyesindeki artışa ilişkin, 'Bu sistemden gelen bir şey değil. Kanuni düzenleme gerektiren bir husus. Dolayısıyla Meclisimiz bu konuyu değerlendirecek.' dedi.

AA12 Mart 2025 Çarşamba 13:38 - Güncelleme:
Yılmaz'dan bayram ikramiyesi artışına ilişkin açıklama
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Yılmaz, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya çıkarılmasına ilişkin soru üzerine Yılmaz, 2018'de emekli bayram ikramiyelerinin verilmeye başlandığını, daha önce olmadığını anımsattı.

Bunun kanunla yapılan bir düzenleme olduğunu belirten Yılmaz, "Grubumuz bu konuda gerekli açıklamayı yaptı. Bir teklif oluşturuldu. Daha önce 3 bin liraydı, iki bayram olduğu için toplamda 6 bin lira. Grubumuzun teklifi bu hafta Meclis'e verilmiş oldu." diye konuştu.

Meclisin, bayram ikramiyesini 4 bin lira Ramazan Bayramı, 4 bin lira Kurban Bayramı olmak üzere 8 bin liraya çıkarmayı öngören teklifi görüşeceğini dile getiren Yılmaz, "Meclisimizin değerlendirmelerine konu olan bir şey. Bu sistemden gelen bir şey değil. Kanuni düzenleme gerektiren bir husus. Dolayısıyla Meclisimiz bu konuyu değerlendirecek." ifadesini kullandı.

BAKAN FİDAN'DAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise bir gazetecinin, "Suriye yönetiminin, ülkenin kuzeydoğusunu entegre etmesini öngören anlaşmasına" yönelik sorusu üzerine, "Daha derli toplu bir açıklama sonra yapacağız." yanıtını verdi.

  • Cevdet Yılmaz
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