11 Eylül 2025 Perşembe / 19 RebiülEvvel 1447
Ekonomi

Yolcu trafiğinde büyük artış: Sabiha Gökçen Havalimanı yüzde 14,9 büyüdü

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, geçen yıla kıyasla temmuz ayında yüzde 14,9 artışla Avrupa'daki en hızlı büyüyen havalimanı kategorisinde zirveye çıktı.

11 Eylül 2025 Perşembe 13:52
Yolcu trafiğinde büyük artış: Sabiha Gökçen Havalimanı yüzde 14,9 büyüdü
Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin (ACI EUROPE) Temmuz 2025 Hava Trafik Raporu'na göre, havalimanının yolcu trafiğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,9 artış kaydettiği belirtildi.

Havalimanının, bu artışla Avrupa'nın en hızlı büyüyen havalimanı olduğu belirtilen açıklamada, şunları kaydetti:

"Yıllık 40 milyonun üzerinde yolcuya hizmet veren 'major airports' kategorisinde zirveye çıkan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı güçlü büyümesini sürdürerek Avrupa'da dikkati çeken bir başarıya imza attı. Meydan Otoritesi HEAŞ olarak, bu başarıda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

