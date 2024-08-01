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Ekonomi

Yolcuların yüzde 55'i İstanbul merkezli seferlerle uçtu

Türkiye'deki tüm havalimanlarından yılın ilk yarısında icra edilen iç ve dış hat uçuşlarıyla taşınan yolcuların yüzde 55'inin İstanbul merkezli seferlerle uçtuğu belirlendi.

AA1 Ağustos 2024 Perşembe 11:52 - Güncelleme:
Yolcuların yüzde 55'i İstanbul merkezli seferlerle uçtu
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AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, İstanbul Havalimanı'nda yılın ilk yarısında, iç hatta 57 bin 783, dış hatta 195 bin 332 olmak üzere toplam 253 bin 115 geliş-gidiş seferi yapıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bu dönemde 54 bin 983'ü iç, 62 bin 790'u dış hatta olmak üzere toplam 117 bin 773 uçuş icra edildi.

Yılın ilk yarısında Atatürk Havalimanı'ndan toplam 13 bin 270 sefer yapıldı. Bunların 7 bin 945'i iç, 5 bin 325'i dış hat uçuşlarıyla gerçekleştirildi.

Bu dönemde, İstanbul'daki tüm havalimanlarından iç hatta 120 bin 711, dış hatta 263 bin 447 olmak üzere toplam 384 bin 158 sefer icra edildi.

2023'ün aynı döneminde megakentteki havalimanlarından toplam 363 bin 961 sefer icra edilirken bu yılın ilk yarısında yaklaşık yüzde 6'lık ve 20 bin 197 seferlik artış belirlendi.

Türkiye'deki havalimanlarında yılın ilk yarısında düzenlenen 819 bin 104 seferin yaklaşık yüzde 47'si İstanbul'da merkezli yapıldı.

- YILIN İLK YARISINDA 40 MİLYON YOLCUYA YAKLAŞTI

İstanbul Havalimanı'nda yılın ilk yarısında iç hatta 8 milyon 154 bin 410, dış hatta 29 milyon 938 bin 219 olmak üzere toplam 38 milyon 92 bin 629 yolcu misafir edildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, aynı dönemde yolcuların 9 milyon 463 bin 44'ü iç, 10 milyon 359 bin 842'si dış hat noktalarına uçtu. Bu havalimanından toplam 19 milyon 822 bin 886 yolcu seyahat etti.

Yılın altı aylık döneminde iç hatta 17 milyon 617 bin 454, dış hatta 40 milyon 298 bin 61 toplamda ise 57 milyon 915 bin 515 yolcu İstanbul'daki havalimanlarındaki seferlerle seyahat etti.

Geçen yılın aynı döneminde ise iç ve dış hatta 52 milyon 288 bin 632 yolcu, İstanbul havalimanlarından uçtu. Böylece 5 milyon 626 bin 883 yolculuk ve yüzde 11'lik artış kaydedildi.

Türkiye'deki havalimanlarında ağırlanan 104 milyon 725 bin 264 yolcunun yüzde 55'inin İstanbul'daki iç ve dış hat seferleriyle seyahat ettiği hesaplandı.

  • İstanbul havalimanları
  • yolcu
  • uçuş

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