Türkiye'nin en uzun ve en hızlısı olacak! 69 km'lik ring hattında sona yaklaşıldı

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi'nin son aşaması olan Arnavutköy-Halkalı Hattı'nda devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Söz konusu projeyi, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ve İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı olarak iki bölüm halinde planladıklarını kaydeden Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Hattı'nın Kağıthane-İstanbul Havalimanı kesiminin 22 Ocak 2023'te, Kağıthane-Gayrettepe'yi ise 29 Ocak 2024'te hizmete açtıklarını hatırlattı.

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı-Halkalı Hattı'nın 14 kilometrelik Kargo Terminali-Arnavutköy Hastane arasını da 19 Mart 2024'te devreye aldıklarına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"17,5 kilometrelik Arnavutköy-Halkalı kesimindeki çalışmalarda sona yaklaştık. İstasyonlarda ince işleri bitirdik, peyzaj ve çevre düzenlemelerinde de şu an son rötuşları gerçekleştiriyoruz. Arnavutköy-Halkalı Hattı'nda test ve devreye alma çalışmalarında sona yaklaştık. Bu kesimi de bitirdiğimizde Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi adı altında, tamamı yer altında olan metro sınıfında Türkiye'nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzunlarından biri olacak 69 kilometrelik ring hattını tamamlamış olacağız."

- "HALKALI-GAYRETTEPE ARASI 57 DAKİKAYA DÜŞECEK"

Hattın tamamının işletmeye alınmasıyla Vezneciler-Sultangazi-Fenertepe Metrosu ile Fenertepe İstasyonu'nda, Bakırköy-Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir Metrosu ile Kayaşehir İstasyonu'nda, Ataköy-İkitelli-Olimpiyat Metrosu ile Olimpiyatköy İstasyonu'nda, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metrosu ile Halkalı Stadı İstasyonu'nda entegrasyonun sağlanacağını vurgulayan Uraloğlu, Halkalı İstasyonu'nda ise hattın Yenikapı-Kirazlı-Halkalı Metrosu ile Marmaray'la entegre olacağının altını çizdi.

Uraloğlu, "Sağlanan entegrasyonlar sayesinde, Halkalı-İstanbul Havalimanı seyahat süresi 30 dakikaya, Halkalı-Göktürk 43 dakikaya, Halkalı-Kağıthane 54 dakikaya, Halkalı-Gayrettepe 57 dakikaya, Küçükçekmece-Kemerburgaz 50 dakikaya, Başakşehir (Metrokent)-Kağıthane ise 48 dakikaya düşecek." bilgisini paylaştı.