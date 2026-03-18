18 Mart 2026 Çarşamba / 30 Ramazan 1447
  Yollarda bayram hediyesi! Bakan Uraloğlu: Herkesin yolunu kolaylaştırmayı amaçlıyoruz
Ekonomi

Yollarda bayram hediyesi! Bakan Uraloğlu: Herkesin yolunu kolaylaştırmayı amaçlıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı'nda Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) sorumluluğundaki otoyollar ve köprüler ile Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy hatlarında ücretsiz ulaşım hizmeti sunulacağını bildirerek, 'Ramazan Bayramı'nda da sevdiklerine ulaşmak isteyen herkesin yolunu kolaylaştırmayı amaçlıyoruz.' ifadesini kullandı.

AA18 Mart 2026 Çarşamba 11:39 - Güncelleme:
Yollarda bayram hediyesi! Bakan Uraloğlu: Herkesin yolunu kolaylaştırmayı amaçlıyoruz
Uraloğlu, konuya yönelik Cumhurbaşkanı Kararı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla KGM işletmesindeki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden ücret alınmayacağını belirten Uraloğlu, "Ramazan Bayramı'nda da sevdiklerine ulaşmak isteyen herkesin yolunu kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Bayramın milletimize sağlık, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, 19 Mart Perşembe günü saat 00.00'da başlayacak uygulamanın, 22 Mart Pazar günü saat 24.00'e kadar süreceğini ifade etti.

Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattının da ücretsiz hizmet vereceğini de bildiren Uraloğlu, uygulamanın, 20 Mart Cuma günü saat 00.00'dan (perşembeyi cumaya bağlayan gece) itibaren başlayacağını ve 22 Mart Pazar günü saat 24.00'e kadar devam edeceğini kaydetti.

