Yöresel 35 ürün AB'de tescil edilecek

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Habip Asan, 35 coğrafi ürünün 2020 yılı içinde Avrupa Komisyonu’nda tescilini tamamlayacaklarınısöyledi. Asan Türkiye’nin zengin coğrafi işaret portföyünün gastronomiyle birleştirildiğinde 25 milyar Euro’luk gelir elde edilebileceğini söyledi. Coğrafi işaret tescilinin ülkelerin kalkınması açısından da son derece önemli olduğuna vurgu yapan Asan, Türkiye’de işlemleri tamamlanmış 461 coğrafi işaretli tescilli ürün olduğunu, işlemleri devam eden ise 426 ürün bulunduğunu ifade etti.

Yöresel ürünlerin sadece Türkiye’de tescillenmesinin yeterli olmadığına değinen Asan, markalaşmanın uluslararası alanda gerçekleştirilmesi gerektiğini bildirdi.

BAKLAVA TESCİLLENDİ

Ürünlerin Avrupa Birliği Komisyonunda da tescillenmesi için faaliyet yürüttüklerine dikkati çeken Asan, “Gaziantep baklavası, Aydın inciri ve Malatya kayısısı olmak üzere 3 ürünümüz Avrupa Komisyonunda tescil faaliyetleri tamamlandı. Afyonkarahisar mermeri, pastırması, sucuğu, Kayseri mantısı, pastırması, sucuğu, Aydın kestanesinin de aralarında bulunduğu 15 ürünün başvuruları yapıldı, işlemleri devam ediyor. Artı 20 ilave ürün daha hazırladık. 35 ürünün 2020 yılı içinde Avrupa Komisyonunda tescilinin tamamlanmasını planlıyoruz.” diye konuştu. Asan “İtalya sadece peynirden 10-12 milyar avro bir yıllık gelir elde ediyor. Fransa’nın yıllık 60 milyar avronun üzerinde coğrafi işaretli geliri söz konusu. Bizim ise çok düşük düzeyde” dedi.