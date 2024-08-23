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Ekonomi

Yozgat'taki Yerköy YHT İstasyonu hizmet vermeye başladı

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nda bulunan Yozgat'taki Yerköy İstasyonu hizmet vermeye başladı.

AA23 Ağustos 2024 Cuma 13:04 - Güncelleme:
Yozgat'taki Yerköy YHT İstasyonu hizmet vermeye başladı
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İstasyonun ilk yolcuları, Ankara'dan Yerköy'e geldi.

Yolculardan Yusuf Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, sürekli Ankara'dan Yerköy'e konvansiyonel trenle geldiğini ve yolculuğun uzun sürdüğünü söyledi.

Hızlı trenle Ankara-Yerköy arasının 1,5 saat sürdüğünü belirten Yılmaz, "Gayet konforlu ve güzel. Yerköy için güzel bir hizmet. Yerköy İstasyonu'nun hizmete alındığını duyduğumda bilet aldım. Bundan sonra her ay düzenli gelip gideceğim." dedi.

Zeynep Sanca da ilk kez hızlı trene bindiğini anlatarak, "Yerköy İstasyonu bugün hizmet vermeye başladı. Devletimize teşekkür ediyorum. Çok güzel oldu, hem ilçemize hem ülkemize hayırlı olsun. Yolculuğumuz çok güzeldi, klimasıyla, rahatlığıyla, hiçbir aksaklık olmadan saatinde geldi." diye konuştu.

YHT personelinden Burcu Bahadır ise "Ankara'dan görevlendirmeyle Yerköy'e geldim. Benim de burada görevimin ilk günü olacak. Yerköy halkımıza istasyonumuz hayırlı olsun. İnşallah bizimle seyahatlerine devam ederler." ifadelerini kullandı.

Ankara-Sivas YHT hattındaki 110 bin yolcu kapasiteli Yerköy İstasyonu, 800 metrekare alana yapılan istasyon binası, 14 bin 600 metrekare yeşil alanı, 2 peronu, 100 araç ve 5 otobüslük parkıyla hizmet verecek.

  • Yozgat
  • Yerköy YHT İstasyonu
  • Yüksek Hızlı Tren

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