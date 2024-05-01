Yük vagonlarını Türkiye'ye devretmeye hazırlanıyorlar!

İran Demiryolu İdaresi tarafından yapılan açıklamada, Afgan transit mallarını Türkiye'ye taşımaya hazır olduğunu duyurdu. İranlı yetkili, şu anda Şemtigh sınırında duran 10 vagonun hareket ettirilebileceğini belirtti.

İran medyası, Afganistan Demiryolu Geliştirme Konsorsiyumu'ndan izin alınmaması nedeniyle vagonların 7 gündür transit olarak beklediğini bildirdi.

Afganistan-Türkiye transit treninin ilki 20 Nisan'da İran'a giriş yaptı ancak gerekli izinlerin olmaması nedeniyle çıkamadı.

Daha önce İran Demiryolları Operasyon ve Ticaretten Sorumlu Yardımcısı Morteza Jafari, konsorsiyumun Afgan transit vagonlarının İran'a girmediği yönündeki iddialarına karşı çıkmıştı.

Afganistan, 21 Nisan'da yaptığı açıklamada ülkenin batı limanını İran'a bağlayan Herat-Khaf demiryolu üzerinden beş yıllık bir aradan sonra Türkiye'ye mal ihracatına yeniden başladığını duyurmuştu.