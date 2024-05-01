İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mayıs 2024 Çarşamba / 23 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4325
  • EURO
    34,6054
  • ALTIN
    2384.58
  • BIST100
    10045.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Yük vagonlarını Türkiye'ye devretmeye hazırlanıyorlar!
Ekonomi

Yük vagonlarını Türkiye'ye devretmeye hazırlanıyorlar!

İran Demiryolu İdaresi, İran ile Afganistan arasında krize neden olan Afgan yük vagonlarını Türkiye'ye devretmeye hazır olduğunu bildirdi.

Star Gazetesi1 Mayıs 2024 Çarşamba 10:00 - Güncelleme:
Yük vagonlarını Türkiye'ye devretmeye hazırlanıyorlar!
ABONE OL

İran Demiryolu İdaresi tarafından yapılan açıklamada, Afgan transit mallarını Türkiye'ye taşımaya hazır olduğunu duyurdu. İranlı yetkili, şu anda Şemtigh sınırında duran 10 vagonun hareket ettirilebileceğini belirtti.

İran medyası, Afganistan Demiryolu Geliştirme Konsorsiyumu'ndan izin alınmaması nedeniyle vagonların 7 gündür transit olarak beklediğini bildirdi.

Afganistan-Türkiye transit treninin ilki 20 Nisan'da İran'a giriş yaptı ancak gerekli izinlerin olmaması nedeniyle çıkamadı.

Daha önce İran Demiryolları Operasyon ve Ticaretten Sorumlu Yardımcısı Morteza Jafari, konsorsiyumun Afgan transit vagonlarının İran'a girmediği yönündeki iddialarına karşı çıkmıştı.

Afganistan, 21 Nisan'da yaptığı açıklamada ülkenin batı limanını İran'a bağlayan Herat-Khaf demiryolu üzerinden beş yıllık bir aradan sonra Türkiye'ye mal ihracatına yeniden başladığını duyurmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.