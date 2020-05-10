Yüksek gelen doğalgaz faturasını ödeyenler ne yapacak? İşte yüksek doğalgaz faturalarında son durum ve itiraz süreci

10 Mayıs 2020 Pazar 13:17 - Güncelleme: 10 Mayıs 2020 Pazar 13:17

Yüksek gelen doğalgaz faturasını ödeyenler ne yapacak? sorusu milyonlarca doğalgaz abonesi tarafından merak ediliyor. EPDK'nın yüksek faturalar için İGDAŞ'a yaptığı itiraz sonrası faturasını ödemiş olan vatandaşlar, durumlarının ne olacağını merak etmyE başladı. Yüksek doğalgaz faturalarında son duruma göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) 40-45 günlük tüketim bedeli üzerinden düzenlenen doğal gaz faturaları nedeniyle soruşturma başlatmasının ardından İGDAŞ, henüz ödenmemiş faturaları iptal ederek, 30 güne karşılık gelecek yeni faturalar düzenlenmesi için çalışma başlattı. Peki doğalgaz faturasını ödeyenler ne yapacak? İşte yüksek doğalgaz faturalarında son durum.

FATURA OKUMA SÜRESİ

EPDK, İGDAŞ’ın, sayaçların mevzuatta ön görülen 25 günden az, 35 günden fazla sürelerde okunmayacağı yönündeki hükmü ihlal ettiğini saptadı. Şirketin, 40-45 günlük fatura kestiğini duyurdu. EPDK, İGDAŞ’a yazdığı yazıda, “mevzuat hükmüne aykırı olarak düzenlenen tüm faturaların iptal edilmesini ve mevzuata uygun hale getirilmesini” istedi.

EPDK, bu konuda gerçekleştirilen işlemlerin, 22 Mayıs’a kadar bilgi ve belgeleriyle iletilmesini de talep etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yaşanan süreç ve yeni düzenlemeye ilişkin açıklamada, doğal gaz dağıtım piyasasının EPDK'nın mevzuatlarıyla düzenlendiği, doğal gaz fatura bedellerinin, mevzuatın belirlediği tarifelere uygun olarak belirlendiği aktarıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle 11 Mart'tan itibaren olağanüstü koşullar yaşanmaya başlandığına değinilerek, şöyle denildi:

"Gerek çalışanlarla ilgili hükümetçe yapılan idari düzenlemeler gerekse salgından çalışanların etkilenmesi ve hatta bir kısım vatandaşlarımızın tedbiren sayaç okunmasına izin vermemesi nedenleriyle sayaç okuma faaliyeti bu dönemde normal zamanlara göre daha zor gerçekleşmiş, fatura süreleri elde olmayan nedenlerle uzamıştır. Nisan ayında 8 gün sokağa çıkma yasağının yaşanmış olması da bu dönemi etkileyen bir başka önemli sebeptir.

Sonuç olarak faturalar gerçek tüketim değerleri üzerinden oluşturulmuş olsa da bu dönemde daha uzun bir süreyi kapsamıştır. EPDK'nın uyarısı üzerine ödenmeyen faturalar iptal edilerek 30 günlük faturalar düzenlemek için çalışma başlatılmıştır. Buna göre yeni fatura bedeli, 30 güne karşılık gelecek şekilde yeniden düzenlenecek, hali hazırda tüketilmiş bakiye kısım ise bir sonraki faturaya yansıtılacaktır.

Ödenmiş faturalarda da esasen gerçek tüketimden kaynaklanan bedel ödenmiş olmakla birlikte abonelerimizin talebi halinde, 30 güne karşılık gelecek şekilde yeniden düzenlenecek, hali hazırda tüketilmiş bakiye kısım ise bir sonraki faturaya yansıtılacaktır. Bu durumda, bakiye tüketim için ödenmiş tutar sonraki faturadan mahsup edilebileceği gibi talep halinde iadesi sağlanacaktır."

DOĞALGAZ FATURASINI ÖDEYENLER NE YAPACAK?

Faturasını ödeyen vatandaşların mağduriyetler giderilecek. Eğer fazla tahsilat durumu var ise gelecek yeni doğalgaz faturalarından mahsup edilecek.

EPDK'nın İGDAŞ'a yaptığı itirazda 35 günü geçen faturaların iptal edilmesi yönünde.

EPDK SORUŞTURMA BAŞLATMIŞ, FATURALARIN YENİDEN DÜZENLENMESİNİ İSTEMİŞTİ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), faturaların mevzuata aykırı olarak düzenlendiği ve tüketici mağduriyetlerine sebep olduğu gerekçesiyle İGDAŞ hakkında 6 Mayıs'ta soruşturma başlatmıştı.

Bu kapsamda EPDK tarafından İGDAŞ'a gönderilen yazıda abonelere çıkarılacak faturaların ortalama 25 günden az, 35 günden fazla olmaması gerektiğinin altı çizilmiş, İGDAŞ'tan mevzuata aykırı düzenlenen tüm faturaları iptal etmesi ve mevzuata uygun şekilde fatura düzenleyerek, sebep olduğu tüketici mağduriyetlerini gidermesi istenmişti.

Yazıda, ayrıca İGDAŞ'ın bir daha mevzuata aykırı fatura düzenlemesi durumunda daha ağır idari yaptırımlarla karşılaşacağı kaydedilmişti.

EPDK BAŞKANI YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

EPDK, vatandaşların mağduriyetini gidermek için mevzuata aykırı faturalar için talimat verdi. İGDAŞ'ın mevzuata aykırı bir şekilde fatura kesip göndermesi sonucu vatandaşlar isyan etti. Enerji Piyasası Denetleme Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz, kendilerine çok fazla şikayetin geldiğini ifade etti.

EPDK Başkanı Yılmaz, 'Bazı vatandaşlara 75 günlük fatura kesilmiş, böyle bir hizmetin yürütürlüğü güvenilir değildir. Mevzuata uygun olmayan faturaların derhal iptal edilmesi gerekir. Vatandaşlar yanlış olan faturaları ödemek zorunda değildir. Vatandaşlarımız faturalarının fotoğraflarını çekip bize yollasınlar. Her bir şikayetle ilgileniyoruz. Dün bize gelen nine yakın şikayet var, İGDAŞ'a giden şikayetler 100 Binleri bulabilir. Bu hizmetlerden faydalanan vatandaşlara kimsenin bunuyapmaya hakkı yoktur. Süreci yakından takip ediyoruz, vatandaşlarımız bize güvensinler. Mevzuata uygun olmayan faturaları iptal edip uygun olan faturayı kesecekler' dedi.

DOĞALGAZ FATURASI NASIL VE NEREYE ŞİKAYET EDİLİR?

Kullanımdan dolayı kaynaklanmayan yüksek doğalgaz faturaları için sağlayıcı firmaya itiraz edilir. Yaşadığınız şehrin ve doğalgaz sağlayıcınızın internet sitesinden 'fatura itirazı' kısmından işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

İGDAŞ DOĞALGAZ FATURASI İTİRAZ İÇİN TIKLAYIN



BAŞKENTGAZ DOĞALGAZ FATURASI İTİRAZ İÇİN TIKLAYIN

İZMİRGAZ DOĞALGAZ FATURASINA İTİRAZ İÇİN TIKLAYIN

DOĞALGAZ FATURASI İTİRAZI HANGİ DURUMLARDA GERÇEKLEŞİR?

Eksik veya fazla faturalandırma durumunda Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nin Madde 51- "Dağıtım şirketi, kendi hatasından kaynaklanan eksik faturalandırma halinde, tüketim bedelini cari perakende satış fiyatını kullanarak hesaplar, eksik faturalandırmanın yapıldığı ay sayısı kadar eşit tutarda taksitlendirir ve bu durumda gecikme cezası uygulanmaz.

Fazla faturalandırma halinde ise, tahsil edilen fazla bedel, tespit edildiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde müşteriye, 49 uncu maddeye göre belirlenecek gecikme zammı ile birlikte nakit olarak ödenir veya müşterinin kabul etmesi halinde bir sonraki faturasından mahsup edilir." hükmü gereği yapılır.

Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği Madde 52 "Dağıtım sistemine veya sayaca ya da tesisata müdahale edilerek, tüketimin doğru tespit edilmesini engellemek suretiyle, tüketimin eksik veya hatalı ölçülerek ya da hiç ölçülmeden veya yasal şekilde tesis edilmiş sayaçtan geçirilmeden mevzuata aykırı bir şekilde tüketilmesi, kaçak doğal gaz kullanımı olarak kabul edilir.