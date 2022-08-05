Yüksek maaş promosyonu nasıl alınır?

Emeklinin maaş promosyonu aldığı bankada 3 yıl kalma taahhüdü bulunuyor. Birçok emekli ise bu süre dolmadan başka bir bankaya geçebileceğinden habersiz.

Bankaların girdiği yarış sonrası emekli promosyonu nakit 7250 liraya kadar çıktı. 2.500 lira maaş alan bir emekliye 3 yıllık taahhüt karşılığı neredeyse 3 maaş promosyon ödemesi var. Ancak birçok emekli taahhüt dolmadan başka bir bankaya geçebileceğinden habersiz. Oysa 3 yıl dolmadan da banka değiştirilebiliyor. Akşam Gazetesi, bankaların 31 Ağustos'a kadar süren emekli promosyonu kampanyasıyla ilgili rehber olacak detayları derledi:

KİMLER PROMOSYON ALIR: Bankasıyla 3 yıllık taahhüt süresi dolan, dolmayan emekliler veya yeni emekli olanlar, istedikleri bankaya başvurarak promosyon alabiliyor.

ÖDEME NE KADAR: Normalde bankalar kanunen belirlenmiş olan ve 1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapmak zorunda. Ancak yaşanan rekabet sonucu bazı bankalar bu tutarı önce 5 bin liraya, bu hafta içinde ise 7250 liraya çıkardı.

BAŞVURU NEREYE YAPILACAK: Emekliler başvuruyu çalışmak istedikleri banka şubesine doğrudan, ATM, internet şubesi veya mobil ile e-Devlet'teki adımları izleyerek yapabiliyor.

YENİ EMEKLİLER İÇİN SÜREÇ: SSK ve Bağ-Kur'dan yeni emekli olacaklar, e-Devlet'ten veya SGK Müdürlükleri aracılığıyla dolduracakları "Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi"nde banka tercihini belirtmek zorunda. Emekli Sandığı'ndan emekli olacakların ise çalışmakta oldukları kuruma iletecekleri emeklilik başvuru dilekçesinde banka tercihini belirterek başvurması gerekiyor.

İLK ÖDEME NE ZAMAN: Banka ilk başvuru yapana veya emekli maaşını taşıyana 3 yıllık taahhütname imzalatarak promosyonu ilk maaşla birlikte 3 iş günü içinde yatırıyor.

EK AVANTAJLAR VAR MI: Birçok banka nakit promosyonun yanında 'fatura ödeme talimatı' veren veya bankaya 'emekli getiren'e 100-250 lira aralığında ek ödeme de yapıyor. Ayrıca kredi kartı harcamasında para puan ve uygun tüketici kredisi imkanı da sunuluyor.

MAAŞ TAŞIRKEN BUNLARA DİKKAT!

Maaşını taşımak isteyenlerin ise öncelikle çalıştığı bankayla ilişkisini sonlandırıp promosyon blokesini kaldırması gerekiyor.

Bunun için eğer taahhütname süresi dolmamışsa bankadan alınan promosyon ücretinin, kalan süre hesaplanarak iade edilmesi gerekiyor.

Ancak burada önemli bir ayrıntı karşınıza çıkabilir. Bankalar şayet kredi kullanmışsanız veya eksi bakiyeniz varsa blokeyi kaldırmıyor. Eğer bu borçları kapatırsanız, mevcut bankada kaldığınız sürenin promosyonunu alıp, kalanını iade emeniz gerekiyor. Ardından hesabınızı kapatıp maaşınızı başka bankaya taşıyabilirsiniz.

PROMOSYONU DÜŞÜK KALAN NE YAPMALI?

Halen mevcut bankasından promosyon aldığı halde düşük kalanların bankaya başvurup "güncelleme" istemesi gerekiyor. Bu durumda bankanın vaat ettiği promosyon "kesintili" ödeniyor. Örneğin 3 yıllık sözleşmeyle 1500 lira promosyon alan bir emekli şayet imza attığı tarihin üzerinden 1 yıl geçmişse 1000 lirası kesiliyor. Yeni promosyon ücreti olan 7250 lira hesabına 6.250 lira olarak yatıyor. Bazı bankalar bu güncellemeyi otomatik olarak yapacağını belirterek müşterilerine mesaj göndermeye başladı. Bu arada daha iyi bir avantaj çıkarsa 3 yıl dolmadan yeni bir süreç başlatabilirsiniz.