Ekonomi

Yüksek takipçili 15 hesaba erişim engeli! Yasa dışı bahis ve kumar tuzağına darbe

ANKARA (AA) - Reklam Kurulu, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapıldığı, tüketicilerin çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirildiği tespit edilen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli tedbirinin uygulanmasına karar verdi.

AA15 Aralık 2025 Pazartesi 09:03 - Güncelleme:
Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Reklam Kurulunun, 11 Aralık'ta gerçekleştirdiği toplantıda yasa dışı bahis ve kumar reklamlarını ana gündem maddelerinden biri olarak ele aldığı bildirildi.

Yasa dışı bahis ve kumar reklamlarına karşı mücadelenin sürdürüldüğüne işaret edilen açıklamada, "Reklam Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbirinin uygulanmasına karar verilmiştir. Ayrıca, söz konusu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması kararlaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Bakanlığın, tüketicilerin haklarının korunması, yasa dışı reklam faaliyetleriyle etkin ve kararlı şekilde mücadele edilmesi, toplumun, özellikle genç kesimlerin bu tür zararlı etkilerden uzak tutulması amacıyla çalışma ve denetimlerini aralıksız sürdüreceği vurgulandı.

