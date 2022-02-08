Türkiye ve Yunanistan siyasi tansiyona rağmen ticari ilişkilerini geliştiriyor

AA 8 Şubat 2022 Salı 11:05 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 11:05

AA muhabirinin derlediği verilere göre, Türkiye-Yunanistan arasındaki ticaret hacmi, 2021'de bir önceki yıla göre büyük bir artış göstererek her iki taraf için de büyük faydalar sağladı.

- POZİTİF GÜNDEM TİCARİ İLİŞKİLERE İVME KAZANDIRIYOR

Ticari ilişkilerdeki ivme, kimi zaman siyasi atmosferin yumuşaması için de bir fırsat olarak görülüyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mayıs 2021'de Yunanistan'a yaptığı resmi ziyaret öncesi "Atina'ya pozitif gündemle gidiyorum." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu'nun Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile görüşmesinde ekonomik iş birliğinin artırılmasına yönelik 25 maddelik bir liste üzerinde anlaşıldı. Böylelikle ekonomide iş birliği ağırlıklı pozitif gündem, ikili ticaretteki olumlu sonuçlarını 2021'de göstermeye başladı.

Kovid-19 salgını ile sekteye uğrayan ticari ilişkiler, bu konuda alınan inisiyatiflerle, 2021'de tekrar ivme kazandı.

Türkiye-Yunanistan arasındaki ticaret hacmi, geçen yıl 2020'ye oranla yüzde 69,2 artarak, 5,2 milyar dolara yükseldi. Türkiye'nin Yunanistan'a ihracatı ise 2021'de yüzde 73,3 artış gösterdi. Bu artışın bir sonucu olarak, Türkiye yaklaşık 1 milyar dolar ticaret fazlası verdi.

- YUNANİSTAN'IN TÜRKİYE'DEN İTHALATI YÜZDE 46 ARTTI

Türk-Yunan Ticaret Odası verilerine göre, Yunanistan'ın Türkiye'den ithalatı 2021'de yüzde 46 artış göstererek, 2,3 milyar avro seviyesine ulaştı. Bu artışla, Türkiye, Yunanistan için tedarikçi ülkeler arasında 8'inci sıraya yükseldi.

Her ne kadar iki ülkenin ticaret dengesi Yunanistan için açık verse de artan ticaret hacminden Yunanistan da fayda sağladı. Yunanistan'ın Türkiye'ye olan ihracatı 2021 yılında yüzde 39 artışla 1,8 milyar avroyu buldu.

- KOVİD-19 SALGINI TURİZMİ DE OLUMSUZ ETKİLEDİ

Tüm dünyada turizmini olumsuz etkileyen Kovid-19 salgını, Türkiye ve Yunanistan arasındaki turizm faaliyetlerini de sekteye uğrattı. Yunan adaları ve Türkiye arasındaki feribot seferleri kısıtlamalar çerçevesinde yaklaşık iki yıl yapılmadı. Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle, iki ülke arasındaki hava ve kara yolu ulaşımında da özellikle salgının ilk yılında kısıtlamalara gidildi.

Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2018'de Yunanistan'dan Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı 686 bin 891 oldu. Bu rakam 2019'da 836 bin 882'ye çıkarken, 2020'de salgının etkisiyle 136 bin 305'e geriledi.

Yunanistan Turizm İşletmeleri Birliği (SETE) verilerine göre, 2018'de Türkiye'den Yunanistan'a gelen ziyaretçi sayısı 930 bin iken, bu rakam 2019'da 1 milyon 93 bine çıktı. 2020'de ise salgının etkisiyle Türkiye'den gelen ziyaretçi sayısı ciddi bir düşüşle 232 bine geriledi.

Hava ve kara ulaşımındaki kısıtlamaların kaldırılmasıyla 2021'de, her iki ülke için de komşu ülkeden gelen ziyaretçi sayısı arttı ancak turizmin salgın öncesi hareketliliği yakalaması için çalışmalar sürüyor.