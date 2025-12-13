Gram altın fiyatı 5.956 liraya çıkarak tarihi zirvesini gördü. Fed'in faiz indirimleri ve dolar endeksindeki gerileme, altındaki yükselişi hızlandırdı. Yılbaşında 2.984 liradan işlem gören gram altın yılın tamamlanmasına sayılı günler kala 5 bin 956 liraya kadar yükseldi. Böylece gram altın yılın başından bu yana yüzde 100 oranında değer kazanmış oldu.

ALTINDA 5 BİN DOLAR TAHMİNİ

Ons altın rekor kırmasa da küresel talep artışı ve yatırım bankalarının 5 bin dolar beklentileri fiyatları destekliyor. Ons altın dün gün içinde 4.339 doları test etti. Gram altın gün boyu 5.846–5.956 lira bandında seyretti.

EN ÇOK GÜMÜŞ KAZANDIRDI

Altın; borsa ve bazı yüksek riskli fonlar dışında yatırımcısına en yüksek getiriyi sunan araç oldu. Gümüşte de yılbaşından bu yana yatırımcısına yüzde 169 kazanç sağladı.