İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Aralık 2025 Cumartesi / 23 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7031
  • EURO
    50,1678
  • ALTIN
    5902.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Yükselişi göz doldurdu! Altın 1 yılda katlandı
Ekonomi

Yükselişi göz doldurdu! Altın 1 yılda katlandı

Yılbaşında 2.984 TL'den işlem gören gram altın, dün 5 bin 984 TL'ye kadar yükselerek yatırımcısına bir yılda yüzde 100 kazandırdı.

HABER MERKEZİ13 Aralık 2025 Cumartesi 09:38 - Güncelleme:
Yükselişi göz doldurdu! Altın 1 yılda katlandı
ABONE OL

Gram altın fiyatı 5.956 liraya çıkarak tarihi zirvesini gördü. Fed'in faiz indirimleri ve dolar endeksindeki gerileme, altındaki yükselişi hızlandırdı. Yılbaşında 2.984 liradan işlem gören gram altın yılın tamamlanmasına sayılı günler kala 5 bin 956 liraya kadar yükseldi. Böylece gram altın yılın başından bu yana yüzde 100 oranında değer kazanmış oldu.

ALTINDA 5 BİN DOLAR TAHMİNİ

Ons altın rekor kırmasa da küresel talep artışı ve yatırım bankalarının 5 bin dolar beklentileri fiyatları destekliyor. Ons altın dün gün içinde 4.339 doları test etti. Gram altın gün boyu 5.846–5.956 lira bandında seyretti.

EN ÇOK GÜMÜŞ KAZANDIRDI

Altın; borsa ve bazı yüksek riskli fonlar dışında yatırımcısına en yüksek getiriyi sunan araç oldu. Gümüşte de yılbaşından bu yana yatırımcısına yüzde 169 kazanç sağladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Sultangazi'de bu kadarına da ''pes'' dedirten görüntü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.