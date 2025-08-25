İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ağustos 2025 Pazartesi / 2 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9921
  • EURO
    48,0037
  • ALTIN
    4448.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Yükselişin güçlü bir habercisi! AJet'ten uçuş ve yolcu sayısında rekor
Ekonomi

Yükselişin güçlü bir habercisi! AJet'ten uçuş ve yolcu sayısında rekor

AJet'in 31 Mart 2024'te yaptığı ilk uçuştan bu yana en yüksek uçuş ve yolcu sayısına ulaştığı bildirildi.

AA25 Ağustos 2025 Pazartesi 17:12 - Güncelleme:
Yükselişin güçlü bir habercisi! AJet'ten uçuş ve yolcu sayısında rekor
ABONE OL

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şirketin bir rekora imza attığını belirterek, "Bugün sizinle gururlandığımız bir haberi paylaşmak istiyorum. 24 Ağustos Pazar günü toplam 503 seferimizle 88 bin 462 misafirimizi taşıdık. 31 Mart 2024'te yaptığımız ilk uçuşumuzdan bu yana en yüksek sonuçlara ulaşmış olduk. Bu sadece bir rekor değil, AJet'in yükselişinin güçlü bir habercisi." ifadelerini kullandı.

Gençleşen filolarının, genişleyen uçuş ağlarının ve dinamik operasyon kabiliyetlerinin kendilerini daha büyük hedeflere taşıyacağını kaydeden Sarp, rekorda emeği geçen AJet ailesine ve paydaşlarına teşekkür etti.

  • AJet
  • yüksek uçuş
  • yüksek yolcu

ÖNERİLEN VİDEO

Suçüstü yakalandı: Cüzdan hırsızlığı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.