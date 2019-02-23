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'Yükümüz hafifledi'

İş dünyası temsilcileri, KDV iadelerinin kısa sürelerde ödenecek olmasının reel sektörün finansman yükünü hafifleteceğini belirterek “Ekonomi ve ihracata katkı sunacak” dediler.

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Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren KDV iadelerinin ödenmesine ilişkin kararı değerlendiren işadamları, taleplerinin hemen karşılık bulmasından memnun. Görüşler şöyle:

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle: Ekonomiye verilen birçok desteğin yanı sıra KDV iadesiyle ilgili yapılan değişikliğin ihracatçının finansmanını rahatlaması adına iş dünyasının önemli bir beklentisi olarak hayata geçmesi pozitif bir karşılık bulacak. Uygulama, ekonomi yönetiminin reel sektör odaklı yaklaşımının somut bir göstergesi. İki hafta önce talep etmiştik. Hemen cevap geldi. Bizi dinleyen ve anlayan bir ekonomi aklı var. Bu akıl, ekonomik olarak bizi daha da yukarılara taşıyacak. Buna yürekten inanıyorum.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan: KDV iadelerinin hızlandırılmasına yönelik yapılan ilgili düzenlemeyi, MÜSİAD olarak ısrarlı bir şekilde talep etmiştik. Yıllar içerisinde iadelerde yaşanan gecikmeler devreden KDV’yi şişirdi, bu durumun da işletmeler adına önemli bir külfet oluşturdu. Yeni düzenlemeyle birlikte KDV iadelerinin yüzde 50’sinin 10 gün gibi kısa bir gerçekleştirilecek olması, işletmelerimizi finansal anlamda büyük bir yükten kurtaracaktır.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Genel Sekreteri Bahadır Kaleağası: Yeni uygulama, finansmana erişimin zorlaştığı bu dönemde şirketlerimiz için olumlu etki yaratacak. Aynı zamanda öngörülebilirliği artırmak ve işlem kolaylığı sağlamak açısından da faydalı olacak. Benzer bir yaklaşımla, devreden KDV sorununa yönelik çözüm önerilerinin de en kısa zamanda hayata geçirilmesi doğru bir uygulama olur.

Dış Ekonomik Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak: Sayın Bakanımız Berat Albayrak’ın destekleriyle hayata geçirilen KDV iade sürelerinin kısaltılmasını, tüm iş dünyamızın beklentilerine hızla yanıt veren değerli bir adım olarak görüyoruz. Reform niteliğindeki bu yeni düzenleme sayesinde, KDV iadelerinde süre açısından önemli bir hızlanma yaşanacak ve çok daha kolay bir sistem sunulacak. KDV iadelerinin uzamasıyla firmalarımız üzerinde oluşan finansal yük, getirilen yeni düzenleme ile birlikte önemli ölçüde azaltılmış olacak. 

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir: Düzenlemeyle KDV iadesi taleplerinin yüzde 50’sinin 10 gün içinde ödenmesi mümkün hale geldi. Kalan kısmı da incelemeler tamamlandıktan sonra alınabilecek. Piyasaya ciddi bir likidite sağlayacak düzenlemeyle sanayicilerin iş yapabilme kabiliyetleri artacak.

Nissan Navara Force ile Eskişehir´e gittik

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