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Ekonomi

Yunan basınından sürpriz iddia: Mısır limanını Türkiye'ye satabilir

Yunan Ta Nea Gazetesi, Mısır'ın kritik öneme bir sahip limanını Türkiye'ye satabileceğini veya kiralayabileceğini öne sürdü. Gazete, 'Bu hamle Ankara'ya Afrika'da yeni fırsatlar sunar' diye yazdı.

20 Mart 2024 Çarşamba 08:05 - Güncelleme:
Yunan basınından sürpriz iddia: Mısır limanını Türkiye'ye satabilir
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Yunan basınından Ta Nea Gazetesi Türkiye'nin Mısır ile liman anlaşması yapabileceği iddiasını ortaya attı. Gazete, haberi "Mısır İskenderiye Limanı'nı Türkiye'ye satacak mı?" başlığıyla yayınladı. Ekonomik çıkmazda olan Mısır'ın, Ras El-Hikma bölgesini 22 milyar dolara Birleşik Arap Emirlikleri'ne sattığı hatırlatıldı. Benzer bir anlaşmayı Türkiye ile de imzalayabileceği öne sürüldü.

Ta Nea, böyle bir anlaşmanın Mısır ile sınırlı kalmayabileceğini, Türkiye'ye diğer Afrika ülkeleriyle de yeni ticari ve ekonomik fırsatlar sunabileceğini belirtti. Bu görüşü desteklemek için de, Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde kıtada başlatılan diplomasi atılımını örnek gösterdi. Türkiye son yıllarda Afrika Kıtası'nda 26 büyükelçilik açtı. Ayrıca Türk iş dünyasının, Afrika'daki projelerinin toplam değeri 85,5 milyar doları aştı.

Yunan gazetesi, geçen ay Türkiye ile Somali arasında imzalanan tarihi anlaşmayı da hatırlattı. O anlaşma kapsamında Somali, karasularını koruma yetkisini 10 yıllığına Türkiye'ye verdi. Ta Nea "Türk donanmasının Kızıldeniz, Aden Körfezi ve Basra Körfezi'nde kalıcı varlık kazanmaya başlamasını öngören bir planının devreye girdiği açık' ifadesine yer verdi.

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