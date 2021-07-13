Yunan stratejist Osmanlı'yı örnek verdi: Türkiye'nin jeostratejik vizyonunun temel taşı budur

star.com.tr 13 Temmuz 2021 Salı 14:30 - Güncelleme: 13 Temmuz 2021 Salı 14:30

Yunan Jeostratejik Analist Vasilis Kopsacheilis yayın organı Liberal'de kaleme aldığı makalede, Türkiye'nin stratejik konumu ve bu yöndeki politikalarının merkezinde yer alan düşünceyi yorumladı.



COVID-19 pandemisiyle ilgili birçok analiz düzeyi olduğunu belirten Kopsacheilis makalesinde, 'En önemlilerinden biri, Batılı tüketici pazarlarının Afrika'nın stratejik hammaddelerine, Doğu Asya'daki üretim hatlarına olan güçlü bağımlılığının ortaya çıkması ve başta nakliye olmak üzere tedarik zincirindeki artan maliyetlerdir.' ifadelerini kullandı.

Bu hattaki aksaklıkların, 'önemli ürünlerin kıtlığı' ve 'maliyetlerin artmasına' neden olduğunu belirten Kopsacheilis, etkenlerin tümünün nihayetinde tüketicinin hayatına ve cebine yansıdığını belirtiyor.

Kopsacheilis'e göre, Liberal Batı toplumlarında tüketiciye yönelik baskılar, ekonomik ve sosyal düzenlerini, dolayısıyla oylarını etkiler. İstikrarsızlaştırmanın diğer parametreleri dikkate alındığında, durumun kötüleşmesi, Avrupa'da tarihsel sonuçlar doğurabilir.

'BÖYLE BİR SENARYOYA İHTİMAL VERMEYENLER OSMANLI'YA BAKMALI'

Yunan uzmana göre, stratejik yollar üzerindeki bir tıkanıklığı ihtimal dışı görenlerin, Osmanlı'nın İstanbul'u fethettikten sonra, Avrupa için stratejik deniz yollarını nasıl eline aldığına bakmalı. İstanbul'un fethi, işlerin gidişatını değiştirdi.

'TÜRKİY'NİN JEOSTRATEJİK VİZYONUNUN TEMEL TAŞIDIR'

Kopsacheilis makalesinin devamın, şu ifadelere yer verdi:

Argonaut seferinden günümüze kadar ticaret yollarının kontrolünün yüzyıllar boyunca tarihin kahramanlarını belirlediği bir gerçektir. O dönemde Osmanlılar, Avrupalıların Asya'ya giden yolunu kapatmış ve alternatif deniz yolları bulununcaya kadar Avrupa kendisini siyasi kaos ve kıtlık içinde bulmuştur. Bugün, aynı tarihsel deneyim, Türkiye'nin stratejik düşüncesinin merkezinde yer almaktadır. Ticaret yollarını kontrol etme çabası, jeostratejik vizyonunun temel taşıdır.

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