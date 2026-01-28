İSTANBUL 13°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ocak 2026 Çarşamba / 10 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4204
  • EURO
    52,1547
  • ALTIN
    7321.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Yunanistan hüsrana uğradı! Türkiye'yi by-pass planı tutmadı
Ekonomi

Yunanistan hüsrana uğradı! Türkiye'yi by-pass planı tutmadı

Yunanistan'ın Türkiye'yi by-pass ederek Avrupa'ya doğal gaz taşımayı hedeflediği 'Dikey Gaz Koridoru' başlamadan tıkandı. Ukrayna'ya Yunanistan'dan doğal gaz taşınmasını öngören hatta yatırımcılar ilgi göstermedi. Yunan basını, Kuzey Koridor hattı için yapılan ihaleye yatırımcıların ilgisinin yok denecek kadar az olduğunu yazdı.

HABER MERKEZİ28 Ocak 2026 Çarşamba 07:34 - Güncelleme:
Yunanistan hüsrana uğradı! Türkiye'yi by-pass planı tutmadı
ABONE OL
Yunanistan, Türkiye'yi by-pass ederek Avrupa enerji güvenliğinde kilit aktör olma hedefinde hüsrana uğradı.

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesi, Ukrayna'ya Yunanistan ve Güneydoğu Avrupa üzerinden doğal gaz sağlanmasını öngören Dikey Koridor için dün yapılan ihaleye yatırımcılardan rağbet olmadığını yazdı.

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesinin haberinde, Kuzey Koridor hattı için dün yapılan ihaleye yatırımcıların ilgisinin yok denecek kadar az olduğu ifade edildi.

Haberde, Ukrayna'ya Yunanistan ve Güneydoğu Avrupa üzerinden şubat ayı için öngörülen 71,7 gigawatt saatlik kısım için dün yapılan ihalede sadece 48 megawatt saatlik kısmın yatırımcıda karşılık bulduğu belirtildi.

İlgi gören tek rotanın Ravithoussa veya Dedeağaç sıvılaştırılmış doğal gaz terminallerinden doğal gazın Bulgaristan, Romanya, Moldova aracılığıyla Ukrayna'ya ulaştırılmasına ilişkin olduğu aktarılan haberde, onda da ilginin beklenen düzeyin çok altında gerçekleştiğine değinildi.

Haberde yatırımcıların ilgisinin azlığının nedeni olarak, Ukrayna'daki doğal gaz talebinin düşmesi ve Ukrayna'nın ucuz doğal gaz beklentisi olduğu savunuldu.

Dikey koridor için daha önce yapılan ihalelere de ilgi olmadığı belirtilen haberde, ilgili ülkelerin vergi indirimine gitmesine rağmen Yunanistan üzerinden Ukrayna'ya giden dikey koridor maliyetinin, Ukrayna'ya, Polonya, Macaristan ve Slovakya üzerinden giden rotalardan daha yüksek olduğuna işaret edildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Türk İHA'sı tarihe geçti: KARGU sürüsünden hedefe nokta atış

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.