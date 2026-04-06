  • ''Yunanistan menşeli pirinç'' propagandası ellerinde patladı: İddialar tek tek çürütüldü
''Yunanistan menşeli pirinç'' propagandası ellerinde patladı: İddialar tek tek çürütüldü

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), kurum tarafından 'Yunanistan menşeli pirinç satışı yapıldığına' ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, satışa sunulan tüm pirinçlerin yerli üreticilerden temin edildiğini bildirdi.

6 Nisan 2026 Pazartesi 16:30
TMO'nun NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, son günlerde bazı sosyal medya mecralarında, "Ofisin
Yunanistan menşeli pirinç satışı yaptığına" ilişkin asılsız ve yanıltıcı paylaşımların yer aldığı ifade edildi.

Paylaşımda, kurumun, çeltik fiyatlarının üretici aleyhine geliştiği dönemlerde üreticileri desteklemek amacıyla yurt içi alım faaliyetleri yürüttüğü, arzın yetersiz olduğu dönemlerde piyasa istikrarını korumak için sınırlı miktarda ithalat yapılabildiği bilgisi verilerek, şunlar kaydedildi:

"Halihazırda TMO satış noktalarında ithal pirinç satışı yapılmamakta, satışa sunulan tüm pirinçler yerli üreticilerimizden temin edilmektedir. Kamuoyuna yansıyan iddialar tamamen gerçeğe aykırıdır. Paylaşımlarda kullanılan görseller incelendiğinde, ürünün üretim tarihinin 2020 yılına ait ve tavsiye edilen tüketim tarihinin ise 2024 yılı olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum, paylaşımların güncel olmadığını açıkça ortaya koymakta, eski bir habere ait görsellerin manipülasyon amacıyla yeniden dolaşıma sokulduğunu göstermektedir. Ayrıca, yurt içi arzın yeterli seviyede olması nedeniyle kurumumuz tarafından 2023'ten bu yana pirinç ithalatı gerçekleştirilmemiştir."

