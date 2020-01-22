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Ekonomi

Yunanistan, Mısır ve İsrail'i uzmanlar uyardı: Türkiye, EastMed'in anahtarını elinde tutuyor

Yunanistan, Mısır ve İsrail'in Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama çalışmalarının Türkiye'nin katılımı olmadan mümkün olmayacağını belirten uzmanlar, 'Türkiye, EastMed'in geleceğinin anahtarını elinde tutuyor' değerlendirmesinde bulundu.

Star.com.tr22.01.2020  12:23 - Güncelleme: 22.01.2020  12:51

Bonn merkezli Friedrich-Ebert Vakfı'nın Kıbrıs direktörü Hubert Faustmann, Doğu Akdeniz'de enerji kaynakları üzerinde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. 

"TÜRKİYE GERİ ADIM ATMAYACAK"

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarını ulusal bir prestij konusu haline getirdiğini belirten Faustmann, Türkiye'nin bölgeden geri adım atmayacağını söyledi. Faustmann, Türkiye ve Libya arasında imzalanan anlaşma nedeniyle Yunanistan, İsrail, Mısır ve Fransa'nın güçlerini de birleştirdiğini ifade etti.

"KIBRIS GAZI, TÜRKİYE ÜZERİNDEN GEÇMELİ"

Faustmann, Yunanistan, Mısır ve İsrail'in Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama çalışmalarının Ankara'nın katılımı olmadan mümkün olmayacağını söyledi. Faustmann, "Boru hattı hiçbir zaman inşa edilmeyecektir. Kıbrıs gazının ekonomik olarak en uygun şekilde ihraç edilmesi Türkiye üzerinden gerçekleşebilir" dedi.

"EASTMED'İN ANAHTARI TÜRKİYE'DE"

Türkiye'nin Akdeniz'de donanma ve hava kuvvetleri bakımından çok güçlü olduğunu belirten Enerji analisti Cyril Widdershoven, "Türkiye, EastMed'in geleceğinin anahtarını elinde tutuyor" dedi.

Üreticilerin hedefi 20 ülkeye ihracat

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