1997-2002 yılları arasında Fransa Dışişleri Bakanlığı yapan Hubert Vendrin, verdiği röportajda Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"İmzanızı taşıyan "Nouveau dictionnaire amoureux de la géopolitique" (Jeopolitik Sevenler İçin Yeni Sözlük) adlı kitabınızda NATO'daki Türkiye'den bahsediyorsunuz. ABD'nin Türkiye'siz NATO'yu düşünmediğini söylüyorsunuz. Bu durum bugün de geçerli mi?" sorusuna Vendrin, "Türkiye şu anda Avrupa'daki güvenlik toplantılarına davet ediliyor. Avrupa Siyasi Topluluğu'nun bir üyesidir. Dolayısıyla Yunanlıların Türkiye'nin bu grupların dışında kalacağını beklememesi gerektiğini düşünüyorum. Gerçekçi çalışmalı ve Avrupa için yeni bir savunma örgütlenmesi de dahil olmak üzere mümkün olan en iyi komşuluk ilişkilerine sahip olmalıyız. Avrupa yeniden yapılanma sürecindedir, şu anda karışıklık içindedir, ancak sonunda netleşecektir" cevabını verdi.

"Avrupa, Ukrayna'daki tüm operasyonlara Türkiye'yi dahil etmeli mi? sorusuna cevap olarak Vendrin, "Evet, başka seçeneğimiz yok. Şimdilik Ukrayna'daki savaştan çıkış Avrupalılar olmadan, ABD ile Rusya arasında ve biraz da Ukrayna'nın katılımıyla gerçekleşiyor. Avrupalılar, Ukrayna'da ateşkesin uygulanması (eğer şu aşamada bir Trump-Putin anlaşması olursa) için hangi güvenilir garantileri sağlayabileceklerini ve dahası, yarın Avrupa'yı Rusya'ya veya herhangi bir başka güce karşı yenilmez kılmak için acilen her gün bir araya geliyorlar. Türkiye'nin o an nasıl bir tavır takınacağını bilemem ama yakın geleceği, bir bakıma, Karadeniz nedeniyle de olsa, Ukrayna'daki ateşkes sonrası dönemin nasıl yönetileceğine bağlı" dedi.