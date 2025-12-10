Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar 15. Türkiye Enerji Zirvesi'nde yaptığı açıklamada "Küçük modüler nükleer santraller için Bill Gates tarafından kurulan TerraPower ile görüşüyoruz. 2050'ye kadar en az 5 bin megavatlık küçük nükleer santrallar kurmayı planlıyoruz" dedi.

TÜRKİYE'DE "NÜKLEER DEVRİM"

Bakan Bayraktar'ın açıklamaları Yunan basınında büyük yankı uyandırdı.

Türkiye'nin küçük modüler reaktör çalışmalarını yakından takip eden Yunan basını, Türkiye ile TerraPower görüştüğü bilgisinin küresel ilgi uyandırdığını kaydetti.

Haberde, "Türkiye, Bill Gates tarafından kurulan ileri nükleer teknoloji şirketi ABD merkezli TerraPower ile görüşmelerde olduğu gibi, küçük modüler nükleer reaktörlere (SMR) odaklanarak nükleer stratejisini güçlendiriyor" denildi.

Türkiye'de "nükleer devrim"in yaşandığını belirten Yunan basını, "Türkiye, sadece nükleer enerjinin artırılmasını değil, aynı zamanda enerji altyapısının tamamen yeniden düzenlenmesini de beraberinde getirecek stratejik bir enerji dönüşümüne hazır görünüyor" ifadelerini kullandı.

SMR'LERİN TÜRKİYE İÇİN ÖNEMİ

Küçük modüler reaktörler (SMR), geleneksel büyük nükleer santrallere kıyasla daha kompakt, esnek ve güvenli enerji üretim birimleri olarak öne çıkarken, Türkiye, enerji üretiminde yeni teknolojilere yönelerek sürdürülebilirlik hedeflerini desteklemeyi ve enerji bağımsızlığını güçlendirmeyi planlıyor.

Özellikle SMR alanında çalışmalar başlatarak gelecek yıllarda enerji güvenliğini artırmayı hedefleyen Türkiye, nükleer enerji alanında teknoloji ve yatırım açısından stratejik bir konuma gelmeyi hedefliyor.

TERRAPOWER NE ZAMAN KURULDU?

TerraPower, 2006 yılında Bill Gates tarafından kurulan, ABD merkezli bir ileri nükleer enerji teknolojileri şirketidir. Şirketin temel amacı, klasik nükleer santrallerden çok daha güvenli, verimli, düşük maliyetli ve karbon emisyonu olmayan yeni nesil reaktörler geliştirmektir.

Terrapower, özellikle küresel enerji dönüşümünün en kritik başlıklarından biri olan karbonsuz baz yük elektriği üretimine odaklandığı için hükümetler ve enerji şirketleri tarafından yakından takip ediliyor.