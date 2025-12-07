İSTANBUL 14°C / 9°C
  Yunanistan'da ''broşür'' depremi: Adaları Türkiye'ye hediye ettiler
Ekonomi

Yunanistan'da ''broşür'' depremi: Adaları Türkiye'ye hediye ettiler

Doğu Ege ve Oniki Ada'yı Türkiye'ye ait gösteren Avrupa Komisyonu'nun broşürü Yunanistan'da depreme neden oldu. AB'ye 'Yazıklar olsun' tepkisinde bulunan Yunan basını, 'Yunan adalarını Türkiye'ye hediye ediyorlar' başlığını kullandı.

7 Aralık 2025 Pazar 10:22
Yunanistan'da ''broşür'' depremi: Adaları Türkiye'ye hediye ettiler
Avrupa Komisyonu'nun yıllık bilgilendirme el kitabı Discovering Europe'un son baskısında Doğu Ege ve Oniki Ada Türkiye ile aynı renkte gösterildi.

Söz konusu olay Yunanistan'da krize neden oldu. Haritaya tepki gösteren Atina yönetimi Avrupa Komisyonu'na itirazda bulundu. İtiraz sonrası el kitabının elektronik versiyonu Avrupa Komisyonu'nun sitesinden anında kaldırıldı. Basılı kopyaların ise dağıtım noktalarından geri çekilmesi için süreç başlatıldı.

Avrupa Komisyonu'nun broşürünü skandal olarak nitelendiren Yunan basını "Yazıklar olsun" tepkisinde bulundu.

Bazı Yunan siteleri ise "Yunan adalarını Türkiye'ye veren AB haritası", "Yunan adalarını Türkiye'ye hediye ediyor" başlığını kullandı.

