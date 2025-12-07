Avrupa Komisyonu'nun yıllık bilgilendirme el kitabı Discovering Europe'un son baskısında Doğu Ege ve Oniki Ada Türkiye ile aynı renkte gösterildi.

Söz konusu olay Yunanistan'da krize neden oldu. Haritaya tepki gösteren Atina yönetimi Avrupa Komisyonu'na itirazda bulundu. İtiraz sonrası el kitabının elektronik versiyonu Avrupa Komisyonu'nun sitesinden anında kaldırıldı. Basılı kopyaların ise dağıtım noktalarından geri çekilmesi için süreç başlatıldı.

Avrupa Komisyonu'nun broşürünü skandal olarak nitelendiren Yunan basını "Yazıklar olsun" tepkisinde bulundu.

Bazı Yunan siteleri ise "Yunan adalarını Türkiye'ye veren AB haritası", "Yunan adalarını Türkiye'ye hediye ediyor" başlığını kullandı.