Yunanistan'daki protestolar yükü Kapıkule'ye taşıdı! Sınır kapılarında binlerce tır sıkıştı

Yıl sonunun yaklaşması ve Avrupa'da birçok işletmenin Noel tatiline hazırlanması nedeniyle Türkiye'de ihracat trafiği hız kazanırken, tır sürücüleri adeta zamanla yarışıyor. Ancak Yunanistan'daki çiftçi eylemleri nedeniyle İpsala'da geçişler yavaşladı, yük Kapıkule ve Hamzabeyli'ye yöneldi. Yunanistan sınırında yaşanan eylemler nedeniyle İpsala Sınır Kapısı'nda tır geçişleri büyük ölçüde yavaşladı. Bunun üzerine ihracatçılar ve nakliyeciler, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan diğer kapıları olan Kapıkule ve Hamzabeyli'ye yöneldi ancak kapılarda yoğunluk oluştu.

BULGARİSTAN'DA 32 KİLOMETRELİK KUYRUK

Avrupa'ya yükünü bıraktıktan sonra yeniden Türkiye'ye dönüp yeni yük almak isteyen tır sürücüleri ise bu kez dönüş yolunda takıldı. Bulgaristan'ın Harmanlı kasabasına kadar uzanan yaklaşık 32 kilometrelik tır kuyruğu, sürücüler için çileye dönüştü. Sürücüler, 3 güne varan bekleme süreleri yaşadıklarını belirterek yol kenarındaki tır parklarının da tamamen dolu olduğunu ifade etti. Bazı parklarda binin üzerinde aracın beklediği bildirildi.

"EYLEMLER DIŞ TİCARETİ FELCE UĞRATTI"

Uzun süredir direksiyon başında bekleyen tır sürücüleri, Yunanistan'da devam eden çiftçi protestolarının yalnızca Türkiye'nin ihracatını değil, aynı zamanda bütün bölgenin ticaret ve ulaşım akışını olumsuz etkilediğini vurguladı. Sürücüler, yaşanan tıkanıklığın lojistik sektörüne zarar verdiğini dile getirdi.

Almanya'dan dönen tır sürücüsü Turgay Köroğlu, pazartesi sabahı 20. kilometreden sıraya girdiğini belirterek, "15 saatte tır parkına girdik. 12 saat içeride bekledik, cihaz öttü çıkmaya çalışıyorum. Kapılar ağır çalışıyor" dedi.

Sürücü Ahmet Demir ise 24 kilometrelik sırada beklediğini ve tır parkına girdiğini belirterek, "12 saat sırada bekledim, 12 saat de tır parkında bekledim. Toplamda yaklaşık 24 saat bekledim. Kuyruk bayağı varmış" diyerek mesleğin zorluklarına değindi ve "Mesleğini seviyorsan zor değil" ifadelerini kullandı.

Sürücü İbrahim Kerim de sırada 24 saat beklediğini belirterek, "Parkın içinde 12 saat durduk. Toplam 3 günde Türkiye'ye giriş yapıyoruz. Yunanistan'da çiftçiler eylem yapıyormuş. Ondan dolayı buraya yoğunluk oldu" dedi.

Mehmet Soysal ise normal şartlarda İpsala Sınır Kapısı'nı kullandığını, yaşanan eylemler nedeniyle Bulgaristan üzerinden Kapıkule'ye giriş yapmak zorunda kaldığını belirterek, "Yunanistan'daki traktör grevinden dolayı Kulata kapısından Bulgaristan'a girdik. Buraya geldiğimizde 13 saat otobanda sıra bekledik, 14 saat parkta bekledik. Şimdi de buradayız. Bu servis Yunanistan'daki grev nedeniyle çok zahmetli oldu. 2 gündür Bulgaristan'da sıradayız. Traktörler yolu kapatmış, alternatif yollardan geldik, ciddi sıkıntı çektik. Tako, mako hepsi alt üst oldu" dedi.

11 saat 50 dakikada parka girdiğini belirten Kamuran Sığı ise, "Kapılar çalışmıyor. İpsala'da sorun var. Yunanistan'a gidip gelenler bu kapıyı kullanıyor" şeklinde konuştu.

Türkiye'ye giriş yapan Ömer Tunca da Bulgar tarafında 21. kilometrede sıraya girdiğini ve 1,5–2 gün süren bekleyişin ardından Türkiye'ye girdiğini ifade ederek, "Her zaman bekliyoruz ama Yunanistan'daki eylemden dolayı araçlar bu tarafa yönlendiriliyor. 2 günümüz burada kayboluyor. İnsanlar evine gidemiyor, işine yetişemiyor" dedi.

Levent Kaçar ise 12,5 saat parkta beklediğini, toplamda 2,5 günü bulan bekleme süresi yaşadığını ve yoğunluğun Yunan tarafının kapıyı kapatmasından kaynaklandığını ifade etti.