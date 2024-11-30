İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Kasım 2024 Cumartesi / 28 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7004
  • EURO
    36,7726
  • ALTIN
    2961.82
  • BIST100
    9652
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Yunanistan'dan çekilme kararı! Sekizinci ülke oldular
Ekonomi

Yunanistan'dan çekilme kararı! Sekizinci ülke oldular

Yunanistan, Osaka-Kansai Expo 2025'ten çekildiğini açıkladı. Gerekçe olarak finansal kısıtlamalar gösterilirken, Atina fuara katılmaktan son anda vazgeçen sekizinci ülke oldu.

AA30 Kasım 2024 Cumartesi 08:05 - Güncelleme:
Yunanistan'dan çekilme kararı! Sekizinci ülke oldular
ABONE OL

Yunanistan'ın "Osaka-Kansai Expo 2025" fuarından çekilme kararı aldığı bildirildi.

Japonya'nın Kansai bölgesindeki Osaka kenti, gelecek yıl nisan-ekim döneminde düzenlenecek "Dünya Expo" fuarına hazırlanıyor.

Osaka-Kansai 2025 Expo Organizatörlüğünden yapılan açıklamada, Yunanistan'ın bu uluslararası fuardan çekilme kararı aldığı duyuruldu.

Çekilme kararının gerekçesi olarak finansal kısıtlamalar gösterildi.

Böylelikle Yunanistan, başlangıçta fuara katılmayı planladığını bildirip, ancak daha sonra vazgeçen sekizinci ülke oldu.

- YÜKSELEN İNŞAAT MALİYETLERİ

Resmi Kyodo ajansına göre şimdiye kadar Meksika, Estonya, Rusya, Arjantin, Afganistan, Nijer ve Güney Pasifik'teki ada ülkesi Niue fuardan çekildiklerini duyurmuştu.

Ulusal basında, yükselen inşaat maliyetler nedeniyle, bazı ülkelerin çekilme kararı alabileceği ve bu sürecin küresel etkinliğe gölge düşürebileceği ifade edildi.

Fuar, Osaka kıyısındaki yapay Yumeşima Adası'nda "Hayatlarımız İçin Geleceğin Toplumunu Tasarlamak" mottosuyla 13 Nisan-13 Ekim 2025'te düzenlenecek.

Yunan muhalefeti, Miçotakis yönetimine Filistin Devletini tanıma çağrısında bulundu

Taleplere yıllardır kulak tıkıyorlar

Miçotakis'ten Türkiye mesajı: Ilıman iklimin görüşmelerin yeniden başlamasını kolaylaştıracağına inanıyoruz

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.