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Ekonomi

Yunanistan'dan itiraf: Türkiye denizde süper güç olma yolunda ilerliyor

Türkiye'nin denizde süper güç olma yolunda ilerlediğini yazan Yunan basını, 'Türkiye, yerli olarak geliştirip ürettiği silah sistemleriyle donattığı gemi ve denizaltıların inşasında çılgın bir hızla ilerliyor. Bu donanması çıkmaza girmiş gibi görünen Yunanistan için büyük sorunlara yol açabilir' ifadelerini kullandı.

Star Gazetesi5 Ocak 2025 Pazar 10:18 - Güncelleme:
Yunanistan'dan itiraf: Türkiye denizde süper güç olma yolunda ilerliyor
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Eşzamanlı olarak çok sayıda farklı savaş gemisinin inşa faaliyetlerini sürdüren Türkiye'nin çalışmaları Yunanistan tarafından yakından takip ediliyor.

Türkiye'nin MİLGEM Projesi'ne ilişkin detaylara yer veren Yunan basını, Türkiye'nin planları arasında 60.000 ton deplasmanlı bir uçak gemisinin inşasının da yer aldığı vurgulandı.

Türkiye'nin Pakistan, Ukrayna gibi bir çok ülkeye savaş gemisi ihraç ettiğinden bahsedildi.

Türkiye'nin denizde süper güç olma yolunda ilerlediğini yazan Yunan basını, "Türkiye, yerli olarak geliştirip ürettiği silah sistemleriyle donattığı gemi ve denizaltıların inşasında çılgın bir hızla ilerliyor. Bu donanması çıkmaza girmiş gibi görünen Yunanistan için büyük sorunlara yol açabilir" ifadelerini kullandı.

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