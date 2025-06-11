Yunanistan'dan Türkiye itirafı: Bu savaşa hazır değiliz

Yunan medyası, Türkiye'nin savunma sanayiindeki yükselişini ve özellikle İHA üretimindeki başarısını kabul etti.

Pentapostagma gazetesi, Yunanistan'ın İHA savaşına hazır olmadığını ve Türkiye'nin bu alanda büyük bir üstünlük sağladığını yazdı.

Haberde, Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin yeni teknolojileri entegre etme konusunda eksiklikleri olduğu, Yunanistan'ın 82 gözetleme amaçlı İHA'sına karşın Türkiye'nin yapay zeka destekli ve saldırı yetenekli İHA'larıyla önde olduğu belirtildi.

Gazete, Türkiye'nin 30'dan fazla ülkeye Akıncı, TB2 gibi İHA'lar ihraç ettiğini yazdı.