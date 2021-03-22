Yunanistan'dan Türkiye kararı

AA 22 Mart 2021 Pazartesi 10:07 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 10:07

Yunanistan Sivil Havacılık Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, bu sabah saat 06.00'da son bulan Türkiye ile uçuş kısıtlamalarının uzatılmaması kararı alındığı belirtildi.

Buna göre, Avrupa Birliği (AB) vatandaşları ve Yunanistan'da ikamet izni bulunan Türk vatandaşları Türkiye ile Yunanistan arasında karşılıklı seyahat edebilecek.

Yolcuların ülkeye girişte havalimanında son 72 saat içinde alınmış negatif sonuçlu PCR testi sunmasının zorunlu olduğu belirtilen açıklamada, gelecek yolcuların 7 gün süreyle karantinada kalacağı belirtildi.

Açıklamada, bazı istisnalar dışında diğer ülke vatandaşlarının Yunanistan'a havalimanından giriş yasağının 5 Nisan 2021'e kadar uzatıldığı kaydedildi.

Yunanistan, Kovid-19 nedeniyle getirilen kısıtlamalardan olumsuz etkilenen ekonomiyi yeniden canlandırmak için bugünden itibaren bazı kısıtlamaları gevşetiyor.