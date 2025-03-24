Yunanlılar istediği cevabı alamadı! Rudolph: Türkiye olmadan olmaz

Münih Güvenlik Konferansı'nın (MSC) Başkan Yardımcısı Büyükelçi Rainer Rudolph, AB'nin yeni güvenlik oluşumu ve Türkiye'nin rolüne ilişkin Yunan basınına değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Münih Konferansı'nda yaptığı değerlendirmelere katılmadığını vurgulayan Rudolph, "ABD başkan yardımcısından beklemediğimiz şey, Avrupa'da demokrasi ve hukukun üstünlüğü konusunda bir değerlendirme yapmasıydı. Ancak daha sonra sahneye çıkan Alman yetkililerden hemen ve net bir cevap geldi. Vance'in konuşması ve ardından gelen karşı konuşma, bu yılki konferansın özünü oluşturan, yeni gerçekliği, yani çok kutupluluğu formüle eden yapay bir terimi ele aldı. Kurallara dayalı küresel düzen, uluslararası nüfuz için yarışan farklı kutupların baskısı altındadır. Aynı zamanda birçok toplumda giderek artan bir kutuplaşma yaşanıyor. Bunlar yeni gerçekliğin şeklini şekillendiren iki eğilimdir." dedi.

Avrupa'nın savunma kabiliyetlerinin yeniden silahlandırılması ve geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Rudolph, "Son üç yıldır Avrupa'nın kendini savunacak kapasiteye sahip olması gerektiği giderek daha belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor. Aslında önceki durum alışılmadık bir durumdu. Dünyanın hiçbir yeri güvenliğini dış bir ortağın garantilerine dayandırmıyor. Şimdi hem Almanya'dan hem de AB'den ciddi bir çaba geleceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Avrupa kendi nükleer şemsiyesini edinebilecek konumda mı?" sorusuna Rudolph, "Biliyorsunuz, bugüne kadar iki kez nükleer silah edinmeyeceğini söyleyen bir ülkeden geliyorum. Yani Almanya bu tartışmayı hafife alan bir ülke değil. Bununla birlikte, Cumhurbaşkanı Macron, Fransa'nın Avrupa'nın nükleer caydırıcılığındaki rolünü görüşmeyi teklif etti ve ben Fransa ile böyle bir diyaloğun olumlu bir gelişme olacağına inanıyorum" cevabını verdi.

Rudolph, ayrıca Ukrayna-Rusya savaşının kısa sürede sona ereceğine dair çok iyimser olmadığını dile getirdi.

"Türkiye'nin Avrupa savunmasına katılması ne kadar mantıklı?" sorusuna Rudolph, "Meseleleri tek tek ele alıp Türkiye ile nereye kadar gidebileceğimize bakmamız lazım. Bakın, burada iki gözlem var: Birincisi, Türkiye'nin zaten bir NATO müttefiki olduğunu unutmamak gerekir. İkincisi, bölgede objektif olarak önemli bir faktör olan Türkiye ile her dış politika konusunda anlaşmak zorunda olmadığınızı kabul etmeliyiz. Haritaya bir bakalım. Karadeniz, Ortadoğu, Batı Balkanlar ve Kafkas ülkelerinin yanında yer almaktadır. Aslında bölge için stratejik bir meselede Türkiye'nin de bir rolü olmadan bir şey düşünemiyorum" karşılığını verdi.